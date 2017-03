Hörgőgyulladás - A D-vitamin hiánya is felelős

A fertőzések kisebb részéért baktériumok felelősek, az esetek többségéért pedig vírusok, azonban ezekben az esetekben is előfordulhat másodlagos, bakteriális felülfertőződés.



Előfordul a köhögés mellett nehézlégzés, valamint fulladás, amely súlyos mértékű is lehet, akár légzési elégtelenséghez is vezethet. Ilyenkor kórházi elhelyezésre van szükség, ahol a beteg állapotától függően parenterális antibiotikum alkalmazása, infúziós kezelés, oxigénadás történik.