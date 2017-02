Betegségek, amelyekre adókedvezmény igényelhető

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy betegségük miatt őket is megilletné az adókedvezmény. Tekintse meg, hogy ki és milyen feltételekkel igényelheti.

Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezményt a 335/2009 (XII.29) Kormányrendelet mellékletében meghatározott, súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségek esetén lehet igénybe venni. Csak abban az adóévben érvényesíthető, amelyben az adózás alá eső jövedelemmel rendelkezett az adózó.

Olvasson tovább! Adókedvezmény súlyosan fogyatékosoknak: fontos információk!

Hirdetések

A kedvezmény összege Havonta 6300 forint kedvezményt érvényesíthetnek személyi jövedelemadójukból a tartósan betegek, a súlyos fogyatékkal élők - mondta Honyek Péter adószakértő.



A kedvezményt mindenki csak saját maga után veheti igénybe, és nem lehet egyszerre tartós betegség és súlyos fogyatékosság esetén is élni vele.



(Forrás: MTI)

Hogyan igényelhető a kedvezmény, mik a feltételek?

A kedvezmény a súlyos fogyatékosságról szóló igazolás alapján vehető igénybe, amelyet szakambulancia, kórházi osztály szakorvosa, vagy az általuk kiadott dokumentáció alapján a háziorvos állít ki. A 49/2009 (XII.29) EüM rendelet szerint az igazolásnak tartalmaznia kell a személyes adatokat, a súlyos fogyatékosság végleges, vagy ideiglenes voltának megállapítását, utóbbi esetben az igazolás hatályának megállapítását is, a szakorvosi dokumentáció kiadási dátumát, természetszerűleg a kiállítás dátumát, és a kiállító orvos aláírását. Az igazolást nem kell csatolni az adóbevalláshoz, de meg kell őrizni. Visszamenőleg is érvényesíthető a kedvezmény, az elévülési (5 év) időn belül, feltéve, ha már akkor is fennállt a súlyos fogyatékosság.

Az alábbi betegségben szenvedők kaphatnak adókedvezményt:

Hogy a kormányrendelet értelmében pontosan kik jogosultak a kedvezményre, azt az alábbi linkre kattintva ellenőrizheti: Tekintse meg a teljes listát!

További információkért keresse fel háziorvosát, aki személyreszabott tájékoztatással szolgálhat!



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Árki Ildikó, háziorvos