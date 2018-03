Szépségápolási tanácsok tavaszra

Odafigyeléssel és gondoskodással tavasszal is mindenkinek szép és egészséges lehet az arcbőre.

Tisztítás, arcradírozás és hidratálás

Az arcápolást érdemes alapos tisztítással, arcradírozással és hidratáló krémek alkalmazásával kezdeni. Minden este távolítsuk el bőrünkről a szennyeződéseket, valamint a napközben viselt sminket. Ezt legkönnyebben langyos folyóvízzel tehetjük meg. Ezután következhet a bőrradírozás, amihez kiválóan alkalmas a tengeri só és tej, vagy tengeri só és méz keveréke. Az alapos öblítést követően használjunk természetes hatóanyagokat tartalmazó hidratáló szérumokat, a szárazabb bőrűek ezt zsírosabb krémmel is helyettesíthetik.

A fényvédelemről se feledkezzünk meg!

A bőrnek jólesnek a simogató tavaszi napsugarak, amelyek jót tesznek hangulatunknak is, gyorsítják az anyagcserét és nélkülözhetetlenek a D-vitamin-képzéshez is. Fontos azonban, hogy a napozásban tartsunk mértéket, és fokozatosan szoktassuk hozzá bőrünket az egyre erősödő napfényhez. Azokon a bőrfelületeken, amelyek az UV sugárzásnak leginkább ki vannak téve, így az arcon, a dekoltázson és a kézfejeken mindig alkalmazzunk bőrtípusunknak megfelelő, magas faktorszámú készítményeket. Ügyeljünk az ajkak védelmére is: különböző faktorszámú UV-filtert tartalmazó ajakápolók közül választhatunk. Természetesen valamennyi, napsugárzásnak kitett bőrfelületen használjunk fényvédő készítményt! Viseljünk jó UV-szűrővel ellátott napszemüveget!

A napsugárzás komoly megterhelést jelent a bőrnek, ezért mindig figyeljünk oda bőrünk megfelelő védelmére. A fényvédők alkalmazását már az első tavaszi napsugarak megjelenésekor érdemes elkezdeni. Az UV-A sugarak a bőr mélyebb rétegeibe behatolva annak idő előtti öregedését okozzák és akár bőrdaganatok kialakulásához is vezethetnek. Fokozzák a bőr vízvesztését, elmélyítik a felszíni ráncokat és hatásukra zavaró pigmentfoltok is megjelenhetnek. A smink vagy a parfüm napfény hatására allergiás-gyulladásos tüneteket okozhat a bőrön, amelyek hosszú idő alatt gyógyulnak és maradandó pigmentációt eredményezhetnek.

Forrás: WEBBeteg