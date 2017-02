Miért gyakoribbak télen a meghűléses megbetegedések?

A hideg idő velejárói hatással vannak a kórokozók terjedésére és ellenállóképességünk működésére, emiatt gyakoribb a megfázás télen, hidegben.

A hideg csak másodlagos tényező, önmagában nem okoz megfázást, náthát vagy influenzát, azonban a felső légúti betegségek kórokozóinak terjedéséhez ideális feltételeket szolgáltat és az immunrendszerünket gyengíti.

Hideg időben gyorsabban terjednek a náthavírusok.

A rendszeresen nem szellőztetett, zárt terekben magasabb a víruskoncentráció és a fertőzésveszély.

Az orr és a felső légutak nyálkahártyája a fűtött helyiségekben könnyen kiszáradhat, és így a kórokozók könnyebben el tudnak szaporodni rajta. Ennek megelőzése érdekében rendszeres időközönként szellőztesse át friss levegővel a szobát vagy az irodát öt-öt percig télen is!

Télen a fényhiány következtében kevesebb D-vitamin termelődik a szervezetünkben, emiatt az immunrendszer gyengül, és a kórokozókkal szemben nem tud kellő hatékonysággal fellépni.

Ha hidegben tartózkodunk, romlik a végtagjaink vérellátása, a hidegben csökken az immunvédelemért felelős sejtek hatékonysága, ugyanis optimális hőmérsékletre van szükségük ahhoz, hogy megfelelően tudjanak működni. Télen mindig melegen és rétegesen öltözködjünk, fontos, hogy ne fázzunk és melegünk se legyen!

A meglévő légúti betegségek is súlyosbodhatnak a hideg hatására

A száraz, hideg levegő belélegzése nemcsak nátha és torokgyulladás kialakulásához vezethet, hanem asztmás betegeknél hörgőgörcsöt is okozhat, az akut asztmás roham pedig életveszélyes állapot.

Felfázást is okozhat a hideg

A felfázásból adódó gyakori vizelési inger és alhasi fájdalom hideg hónapokban a leggyakoribb panaszok egyike. Főleg a nőknél gyakori, de férfiaknál is bármikor előfordulhat, ha nem figyelnek oda egészségük megóvására. Ha valaki hosszasan tartózkodik a hidegben olyan lábbeliben, amiben fázik a lába, vagy nem öltözködött fel elég melegen, akkor nagyon könnyen felfázhat, aminek akár húgyhólyaggyulladás is lehet a következménye, és a fertőzés átterjedhet a vesékre is vesemedence-gyulladást okozva.

Forrás: WEBBeteg