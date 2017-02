Előzze meg a combnyaktörést!

Napjainkban a csontritkulás népbetegséggé válása miatt csípőtáji (combnyak)törések egyre gyakrabban fordulnak elő, főleg időskorban, legtöbbször egyszerű elesés következtében.

Az a legveszélyesebb, ha valaki az oldalára esik, mert ilyenkor a csont könnyebben eltörhet. A combnyaktöréssel járó balesetek többsége otthon következik be, de télen a csúszós, jeges úton is rendkívül nagy a kockázat.

Az idősebb korosztály azért veszélyeztetettebb a csontsérülések szempontjából, mert csontjaik sokkal sérülékenyebbek a csontritkulás miatt.

Combnyaktörés ritkán fiataloknál is előfordulhat, például erős fizikai behatás (pl.: közlekedési baleset vagy nagyobb magasságból történő leesés) következtében. A csont daganatos betegség miatti pusztulása is combnyaktöréshez vezethet.

Az időskorral járó számos kockázat közül az egyik legnagyobb veszélyt jelentő változás a mozgásképesség, a mobilitás hanyatlása, és ebből fakadóan az elesés valószínűségének megnövekedése.

Milyen tényezők növelik az elesés kockázatát?

mozgáskorlátozottság (fájdalom vagy egyéb ok miatt),

krónikus mozgásrendszeri betegség,

látás- és/vagy hallásromlás,

szédülés vagy hirtelen, pillanatnyi eszméletvesztés,

bármilyen akut vagy krónikus betegség, kórállapot,

akadályok, veszélyforrások otthon vagy a külső környezetben,

csúszós, jeges utakon való közlekedés,

gyógyszerszedés (négy vagy több készítmény egyidejű szedése),

lépcsőn való közlekedés,

alkoholfogyasztás,

előzőleg történt elesés.

Mit tehet a megelőzés érdekében?

Ha csontjai erősek és egészségesek maradnak, akkor a csonttörések és így a combnyaktörés kockázata is kisebb. Csontjai egészségének megőrzése és a csontritkulás megelőzése érdekében folytasson kiegyensúlyozott, kalciumban gazdag táplálkozást és fiatalabb korban sportoljon rendszeresen, időskorban is próbáljon meg fizikailag aktív maradni életkorának megfelelően. Azt azonban tartsa szem előtt, hogy idősebb korban a hirtelen vagy megerőltető fizikai aktivitás veszélyes lehet, mivel a szervezet már lassabban reagál a nagyobb terhelést jelentő változásokra. Kerülje a hirtelen és megerőltető tevékenységeket!

Ha Ön csontritkulásban szenved, figyeljen oda fokozottan ízületei védelmére, tartsa be orvosa utasításait mind a táplálkozásra és életmódra, mind a biztonsági előírásokra, mind az esetleges gyógyszeres kezelésre vonatkozóan, otthonát tegye biztonságossá.

A csontritkulás akár fiatalabbakat is érinthet egyes gyógyszerek, például szteroidok szedése esetén, bizonyos anyagcsere- vagy endokrin betegségekben.

Hogyan segíthet a család az időskori elesés megelőzésében?

A család figyeljen oda az idős családtagokra! A mozgáskészségben beálló negatív változások az idős ember további életének átstrukturálását teszik szükségessé.

A lakókörnyezet átalakítása a legfontosabb. A veszélyt jelentő tényezőket minimálisra kell csökkenteni, ennek érdekében ajánlott az ágyra leesésgátlót szerelni, a fürdőszobába kapaszkodókat, csúszásgátlókat, ülő alkalmatosságokat beszerezni, a küszöböket leszerelni, a szőnyegeket eltávolítani a lakásból (kivéve a megfelelően rögzített padlószőnyeget). El kell távolítani az alacsony, nehezen észrevehető tárgyakat, a lakás zsúfoltságát meg kell szüntetni. Ha van rá mód, úgy kell kialakítani az idős ember mozgási útvonalát, hogy ne kelljen lépcsőn közlekednie.

Nagy veszélyt jelent a magány

Idős családtagjaink számára is szervezzünk programokat, lehetőségeinkhez mérten vonjuk be a család idős tagjait is a család életébe: a hasznosság érzése megelőzheti a pszichés problémák kialakulását. A szellemi leépülés veszélye is csökkenthető a családi életben való részvétellel, a társas kapcsolatok ápolásával, a szellemi aktivitás fenntartásával.

Forrás: WEBBeteg