Ismerje fel az időskori vérszegénységet!

Az idő sajnos nyomot hagy az emberen: nemcsak a ráncok jelennek meg, hanem a szervezet minden része elhasználódik, elkopik. Nincs ez másként a vérképzőszervvel sem, így a csontvelő sem kerülheti el az idő vasfogát.

Ez pedig idős korban gyorsabban érezteti hatását, és nem csak fáradékonyság formájában: előfordulhat szédülés, szívelégtelenség, légszomj is. Ráadásul előrehaladott életkorban gyakoribbak a saját immunrendszer támadásai, például az autoimmun vészes vérszegénység – tudhatjuk meg Dr. Szélessy Zsuzsanna, hematológus főorvostól.

Hirdetések

Csontvelői elégtelenségből adódó vérszegénység

Az átmeneti vagy tartós vérképzési (csontvelői) elégtelenség a vérsejtek csökkenését eredményezi. Ez akár a fehérvérsejtekre, vérlemezkékre, vörösvérsejtekre önmagában, de akár mind a három sejtvonalra egyszerre is kiterjedhet. Leggyakrabban különböző közvetlen károsító tényezők, például a gyógyszerek, sugárzás, fertőzések, immunológiai betegségek és rákos megbetegedések (ha csontvelő áttétet képeznek) okozzák.

Annak is vörösvérsejtszám-csökkenés, vagyis a vérszegénység lesz a következménye, ha valamelyik sejtszám nagyon felszaporodik a többiek hátrányára (pl. leukémia esetén).

Bővebben A vérszegénységről (anémia) részletesen

Vashiányos vérszegénység

Jóval gyakoribb idős korban a krónikus vashiányos vérszegénység, aminek az oka leggyakrabban a gyomor-bélrendszer rosszindulatú daganata, amely vérzést okoz.

Ez sajnos nem mindig vehető észre, mert nem változtatja meg széklet színét - ha folyamatosan kicsi a vérzés, azt egyedül laboratóriumi vizsgálattal lehet kimutatni. Nagyobb vérzésnél - attól függően, hogy a gyomorból, vagy a bél valamely szakaszából indul ki – már a székletben is látható: ha a gyomorban van a vérzés, akkor az emésztett vér feketére festi a székletet (szurokszéklet), ha a vastagbélből végbélből vérzik, akkor friss piros vér keveredik, vagy rárakódik a székletre.

A rákszűrő vizsgálatoknak is része a székletből történő vér kimutatása – fejti ki Dr. Szélessy Zsuzsanna.

Autoimmun eredet

Gyakoribb az életkor előrehaladtával, mint fiataloknál a B 12 -vitamin-hiány okozta vérszegénység, amit vészes vérszegénységnek is hívnak. Ebben a betegségben a gyomor nyálkahártyája beteg, sorvadt, és ezért nem tud termelni egy fehérjét, ami szükséges a B 12 -vitamin felszívódásához, ami pedig a vörösvérsejt képzéshez nélkülözhetetlen. A gyomor megbetegedését pedig a sejtek ellen termelt ellenanyag okozza. Tehát a vészes vérszegénység egy autoimmun megbetegedés, vagyis saját immunrendszerünk tévedésből a gyomornyálkahártya bizonyos sejtjei ellen termel ellenanyagot.

Egy másik vérszegénységhez vezető ok az, amikor bár nincs vérzés, elegendő a vasbevitel, és még van is vas a raktárakban, de azt az immunrendszer nem engedi azt felhasználni a vérképzéshez, és a bélrendszerből sem engedi felszívódni ezt az anyagot. Általában krónikus vérszegénységnél alakul ki, és krónikus betegségekhez társul (pl. krónikus fertőzések, tüdőbetegségek, ízületi gyulladásos betegséget, máj-, és vese betegségek, autoimmun kórképek, különböző anyagcsere betegségek, mint pl. a cukorbetegség). Időseknél mindenképpen gondolni kell a rákos megbetegedésekre is, mivel gyakorlatilag valamennyi rosszindulatú daganat krónikus vérszegénységet okoz.

Az idős szervezet nehezebben tud alkalmazkodni a vérszegénységhez, így előbb jelentkeznek anginás szívpanaszok, légszomj, szívelégtelenség tünetei. Éppen ezért az életkor előrehaladtával egyre fontosabbá válnak a szűrővizsgálatok, ugyanis sok betegség kezelhető, gyógyítható 75 év felett is, de legalább a beteg szerv károsodásának lassítása elérhető, és a szövődmények megelőzhetők.

Tudjon meg többet! Szűrővizsgálatok - Mikor? Hol? Hogyan?

Az életminőségen tehát nagyon sokat lehet javítani az időben elkezdett kezelésekkel, ezért idősebb korban semmiképp sem szabad átsiklani ezeken a gondokon, így probléma esetén érdemes orvoshoz fordulni, és a rendszeres kontrollon részt venni!

Olvasson tovább! Időskori táplálkozás

(Trombózisközpont - Dr. Szélessy Zsuzsanna, hematológus)