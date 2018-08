Haspuffadás, mint tünet - Egy betegség, amire lehet, hogy nem gondolt

A tej mint az életerő és az egészség szimbóluma rögzült a köztudatban, és minden korty után úgy érezheti, hogy ma megint tett valamit az immunrendszeréért - ez sok szempontból mégsem teljesen igaz.

A tej magas kalciumtartalma miatt főként a fejlődő szervezet számára elengedhetetlen a csontrendszer karbantartásához. Felnőttkorban azonban a bélrendszernek nehézséget okozhat a lebontása. A tehéntej tehát egészséges ugyan, ám bizonyos esetekben fogyasztásának súlyos tünetekkel és szenvedéssel járó következményei lehetnek.

Sokaknak fogalmuk sincs, mi okozza az életminőségüket nagyban rontó tüneteket, vagy ha tudják, nem ismerik azokat a lehetőségeket, amelyekkel javíthatnak a helyzetükön. A tejallergiának is léteznek különböző változatai: ezek külön-külön és együtt is felléphetnek, tüneteik és kezelésük is eltérő.

Mi az a laktóz?

A laktóz a tejben és a tejtermékekben lévő különleges cukor, melyet normális állapotban, a vékonybél laktáz nevű enzimje segít lebontani. Egyesek szervezetéből ez az enzim hiányzik, vagy a száma lecsökkent, esetleg nem elég hatékony.

A kalcium rendkívül fontos ásványi anyag, azt is mondhatnánk, hogy nélküle nincs élet, ugyanis minden sejtnek, szövetnek szüksége van rá.



Mennyi a napi kalciumszükségletünk?

A lebontatlan laktóz aztán továbbkerül a vastagbélbe, ahol bakteriális, erjedő folyamatokat indít meg: az így termelődő gázok hasgörcsöt és puffadást okoznak. A lebontatlan tejcukor megköti a vizet, amely megváltoztatja a széklet állagát és mennyiségét, fájdalmas hasmenést okozva, melyet gyakran kóros fogyás, hányás is kísérhet.

A tejcukor lebontó enzimének hiánya, úgynevezett felszívódási zavar, mely már csecsemőkorban, vagy bármikor később is kialakulhat. A laktózérzékenység lehet genetikailag örökölt, vagy kiválthatják más betegségek, mint a lisztérzékenység, vagy a bélrendszer különböző gyulladásai és fertőzései.

A tejcukor érzékenység nem azonos a tejfehérje-allergiával

A hétköznapokban gyakran keveredik a két fogalom, s így a laktózérzékeny betegek is inkább mellőzik a tejtermékek fogyasztását, noha esetükben bizonyos készítmények nem okoznak tüneteket. Fontos tehát, hogy első körben tisztázzuk, hogy a panaszokat mely összetevő okozza.

A tej étkezésünk egyik értékes eleme. Számos előnyös tulajdonsága ellenére a tej fogyasztása tejre érzékeny egyéneknél panaszt okozhat. Mennyiségében és minőségében is két olyan jelentős összetevője van a tejnek, mint a fehérje- és a tejcukor, melyek betegségi tüneteket válthatnak ki.

A tejfehérje és a tejcukor hasznosítása a szervezet számára különböző módon történik. A fehérjék bontásában az emésztőenzimek játszanak szerepet. Ha a fehérjék bontása nem megfelelő, és a bél immunrendszere fokozott érzékenységet mutat, a tejfehérjék a bélen keresztül átjutva az egész szervezetre kiható immunválaszt, allergiás reakciót váltanak ki.

Ez a tejallergia.

A tejben jelentős mennyiségben jelenlevő laktóz két cukor molekulából, glukózból és galaktózból áll. A laktóz bontását a vékonybél bolyhain található finom szerkezetben, a kefeszegélyben található laktáz enzim végzi. A tünetek és a panaszok oka, hogy a táplálékok enzimatikus bontása nem történik meg. A tejcukor-érzékenységet tehát a szervezetben lévő tejcukor bontását végző enzim (laktáz) hiánya vagy csökkent mennyisége okozza.

