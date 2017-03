Miért van hasmenése a kisbabámnak? - Az orvos válaszol

1 hónapos kisfiamnak 1 hete van hasmenése naponta többször. Állaga folyós, színe sárga, szaga nincs. Csak anyatejet kap. Amikor szellent, akkor is ürül minimális széklet. Feneke emiatt piros. Nagyon nyugtalanul alszik. Az orvos normaflore-t írt fel de nem gyógyul. Amúgy nagyon jó étvágya van, 2-3 óránként eszik, keveset bukik. Az elmúlt 1 hét alatt fél kilót hízott. Nagyon aggódom. Miért nem gyógyul meg? Mikor javul és mitől fog meggyógyulni? Én tejcukor érzékeny vagyok. Az orvos szerint nem kell attól tartanom, hogy a baba is az lesz. Válaszát előre is köszönöm. Ildikó.