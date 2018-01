A helyes orrcsepphasználat: tanácsok az ép nyálkahártyáért

Az irritáció kerülése. A dohányzás teljes kerülése! A passzív dohányzás is ártalmas! Minden féle füst, gőz belélegzését kerülje. Az irritatív anyagokét is. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a háztartásban is rengeteg irritatív gőz, pára van jelen: vízkőoldó, klórtartalmú-, hypoklorit tartalmú fertőtlenítő szerek, ecet, tömény alkoholok, stb.

Forró gőzök belélegzése is ártalmas, ilyen a tésztafőzéskor arcunkba csapódó gőz, a túl forró leves, a sütő ajtajának lehajtásakor felcsapó meleg levegő. Ezeket is kerülnie kell. A nagy forgalmú utak mentén jelenlévő szmog, füst is irritáló, savas kémhatású is.

Ha lehet ezt is igyekezzen kerülni, bár ez sokszor a mai világban szinte lehetetlen.