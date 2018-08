Milyen esetben fontos foniáterhez fordulni, még az iskolakezdés előtt?

A fiatal életkorban jelentkező halláscsökkenés jelentősen nehezíti a gyermek beszédértési és nyelvhasználati képességeinek megfelelő fejlődését, így ha korábban nem tettük, az iskolakezdés előtt mindenképp érdemes orvoshoz fordulni, ha azt gyanítjuk, hogy gond lehet a gyermek hallásával.

A Washington University School of Medicine korábbi felmérése szerint, az iskoláskor eléréséig 20 gyermekből egynél tapasztalható az egyik fület érintő halláscsökkenés.

Alapfeltétel a jó hallás

A korábbi években a gyermekorvosok és a tanárok is egyetértettek abban, hogy ha a gyermek legalább az egyik fülére tökéletesen hall, akkor a másik fülben kialakult halláscsökkenés nem akadályozza majd az anyanyelv elsajátítását és használatát. Azonban több kutatás is ennek ellenkezőjét igazolja: már az egyik fülnél kimutatható halláscsökkenés is jelentősen rontja a gyermek nyelvi képességeket felmérő, szóbeli teszteken elért eredményeit.

Kiváltó okok

Halláskárosodás gyermekkorban több okból is kialakulhat –magyarázza dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter, a Fül-orr-gégeközpont orvosa. Kiváltója lehet veleszületett rendellenesség, a fejet ért sérülés, vagy fertőző betegség, például agyhártyagyulladás. Az egyik fület érintő halláscsökkenés akár hosszú ideig nem is kerül felismerésre. A szülők gyakran a figyelem hiányaként, vagy „szelektív hallásként” értelmezik, ha a gyermek nem, vagy csak késve reagál az adott helyzetben.

Mit tehetünk?

A megértéshez a beszédhangok pontos hallása elengedhetetlen. Csakis ekkor tudja a gyermek a szavakat megkülönböztetni, és így tanulhat meg beszélni. Halláscsökkenésre gondolhatunk, ha a gyermek gyakran félreérti az elmondottakat és nem mindig képes helyesen kiejteni az egyes hangokat. Előfordulhat, hogy az elhangozott kérdés után válasz helyett csak kérdőn néz ránk.

A halláscsökkenés hatékonyan kezelhető hallásfejlesztés, vagy hallókészülék segítségével. Ha a gyermeknek hallásproblémája van, fordítsunk külön gondot beszédének fejlesztésére. Ennek érdekében beszéd közben forduljunk a gyermek felé, beszéljünk érthetően, kellő hangerővel, hagyjunk időt a hallottak feldolgozására.

A halláscsökkenés idejében felismerve jól kezelhető és így biztosítható a nyelvi képességek megfelelő fejlődése is.

(Fül-orr-gégeközpont - dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter)