5 tünet, aminek a kezelésében a foniáter tud segíteni

Nyaki műtét előtt áll, horkol vagy hamar elfárad a hangja? Az ilyen típusú panaszok kezelésével a fül-orr-gégészet egy speciális területe, a foniátria foglalkozik. A szakemberek olyan gyakori problémák kivizsgálásával is foglalkoznak, mint a gombócérzés a torokban vagy elhúzódó rekedtség.

Nyaki műtét előtt vagy után áll

Nyaki, például pajzsmirigyműtét közben sérülhet a hangszalagmozgató ideg, aminek az a következménye, hogy az azonos oldali hangszalag megbénul. Ez általában nagyon jellegzetes hangképzési zavart okoz, amire a gyakorlott fül-orr-gégész, foniáter már akkor gyanakodni kezd, amikor a beteg belép a rendelőbe, köszön és elkezd beszélni. A hangszalag-bénulás kezelésében, sőt a nyaki műtétre való felkészülésben is sokat segít, ha megfelelő szakemberhez fordulunk. Hangterápiával, megfelelő légzésvezetési gyakorlatokkal nagyon sokat lehet javítani a hangon.

Horkol

A horkolás több kiváltó oka közül az egyik lehetőség a torok bizonyos izmainak gyengesége. A horkoló hang a felső légutak lágy szöveteinek vibrációja révén jön létre. Alvás közben az izmok és a kötőszövetek ellazulnak és a ki-be áramló levegő a felső légutak lágy szöveteit mozgásba hozza. Ha a lágy szájpadlás és a torok felső részén található garat izmok tónusa egyébként is gyenge, akkor ez a hatás fokozottan érvényesül. Dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter, a Fül-orr-gégeközpont orvosa elmondta, hogy a horkolás kezelése minden esetben alapos kivizsgálást igényel.

Ha ezek alapján bebizonyosodik, hogy a horkolást a gyenge izomtónus okozza, a helyes hangképzés elsajátításában, a szükséges izmok erősítésében a beszédgyakorlatok is segítenek. Nem kell bonyolult dologra gondolni, olyan egyszerű mozdulatok rendszeres gyakorlása is segíthet, mint például ha jól artikulálva, a magánhangzókat 20-30 alkalommal elismételjük, vagy a nyelvünket kinyújtjuk és a szánk egyik sarkától a másikig jobbra-balra mozgatjuk, esetleg üres szájjal rágó mozgást utánzunk. A személyre szabott gyakorlatsort beszédterápiás specialista segít összeállítani.

Hamar elfárad a hangja, nincs kibékülve a hangszínével

Túl magas, vagy túl mély? Ha elégedetlen jelenlegi hangszínével, a beszédterápia segíthet.

A hangmagasság attól is függ, hogy hogyan, hol használjuk a hangunkat. Nem megfelelő hangképzés esetén a hang magasabb és mélyebb is lehet, mint amit a hangképző szerv anatómiai adottságai megkövetelnének, emiatt a hang hamar elfárad, gyakori rekedtségre, torokfájásra panaszkodnak az érintettek. Ez különösen azoknál jelent problémát, akik a hangjukat hivatásszerűen használják, így például tanárok, színészek esetében. A számunkra ideális, jól terhelhető hang eléréséhez először tehát azt kell megtalálnunk, hogy melyik a hangképző szervüknek megfelelő hangmagasság. Az ideális hang elérésénél ezért az első lépés mindig a foniátriai vizsgálat, amelynek során a zavart okozó, esetleges anatómiai eltéréseket kiszűrhetjük. A betegek ezt követően logopédiai foglalkozások keretében sajátíthatják el a helyes hangképzést.

Gombócérzése van a torkában

Globus pharyngeus-nak nevezik, ha valaki fájdalommal nem járó csomót, duzzanatot érez a torkában. A többség már hosszabb ideje küzd a tünetekkel, mire orvoshoz fordul. Sokan azt gondolják, ha nem fáj, a torok nem vörös, egyéb panaszaik sincsenek, akkor a „gombóc” sem valódi. Eközben a kellemetlen érzés megmarad, a mindennapokban is zavaróvá válik. Dr. Holpert Valéria elmondta, hogy az érintettek beszéd közben gyakran köszörülik a torkukat, vagy nehezebben vesznek levegőt, rosszul viselik a zárt ruházatot- igazgatják a nyakkendőt, garbót.

A gombócérzés gyakran valamilyen gyulladásos folyamat szövődményeként jelentkezik: garat-, mandulagyulladás, krónikus arcüreggyulladás, hátsó garatfali csorgás miatt érzékenyebb lehet a garatnyálkahártya. Kiválthatja a túlzott gyomorsav termelődés, de a nyelőcső motoros rendellenességei is okozhatják a tüneteket, ilyenkor gyakran társul nyelési nehézség is a gombócérzés mellé. A pajzsmirigybetegségek tüneteként is gyakran jelentkezhet ilyen panasz, de helytelen beszédtechnika, feszes nyakizomzat következtében is kialakulhat a globus érzés. A torok- és a hangszalagok izomzatának megfelelő használata, lazítása beszéd- és hangterápia segítségével megtanulható, így ez is hatékony segítség lehet a gombócérzés elmulasztásához. A tüneteket azért sem szabad figyelmen kívül hagyni, mert a nyelési nehézség, gombócérzés daganat jele is lehet.

Tartós rekedtség kínozza

A rekedtség leghétköznapibb oka a hangszalagok túlerőltetéséből fakad. Ilyen esetben a hangos környezetben történő beszélgetés, kiabálás okozhatja a panaszokat. Rekedtség maradhat vissza elhúzódó köhögéssel járó kórképek után is, ilyen esetben a hangszálak túlerőltetésének oka a tartós köhögés. Kialakulhat reflux betegség következtében is, melynek során a gyomorból visszacsorgó savas váladék reflexesen irritálja a felső légutak nyálkahártyáját, ezáltal hangszálakat is és rekedtséget okoz. Erős dohányosoknál idővel a rekedtség állandósulhat, mivel a dohányfüst hatására a hangszálakon vizenyő jelenik meg. A dohányzás hajlamosít a gégerákra is, ezért a kialakult rekedtség fül-orr-gégészeti vizsgálata feltétlenül indokolt. Pajzsmirigy megnagyobbodás, allergia és ritkább esetekben ideggyógyászati valamint belgyógyászati betegségek is okozhatnak rekedtséget.

Mindenképp forduljon orvoshoz, ha a rekedtség több hete tart, nyelési panaszokkal, fájdalommal, és köhögéssel társul!

Dr. Holpert Valéria, foniáter