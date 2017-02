A hangszalaggyulladás tünetei és kezelése

A hangszalagok - leggyakrabban vírusos eredetű - akut gyulladása a rekedtség vezető tünetével jár. Általában felső légúti hurutok kapcsán észleljük. Hogyan történik a kivizsgálás? Miért fontos, hogy a rekedtséget kivizsgáltassuk? Hogyan kezelhető a hangszalaggyulladás?

Gégetükri képben a jól mozgó hangszalag hámja erezett, vaskos, esetleg fibrines lepedék is látszik. A rekedtség hátterében számos ok állhat, amelyek közül a daganatokat mielőbb ki kell zárni. Ezért (különösen 3 hétnél hosszabban fönnálló) rekedtség esetén föltétlenül szükséges a gégevizsgálat, melyet a szakorvos gégetükörrel végez.

Hogyan történik a gégevizsgálat?

A fül-orr-gégészeti vizsgálat részeként iskolás kortól, a beteg kooperációja mellett indirekt laringoszkópia, vagyis gégetükrözés végzendő. Ennek során a laza testtartásban ülő páciens a nyelvét kinyújtja, azt a vele szemben elhelyezkedő orvos egy gézlap segítségével megfogja, eközben 10-25 mm átmérőjű (párásodás ellen) meglangyosított tükörrel a lágyszájpadot enyhén megemelve a hangszalagokat látótérbe hozza. A vizsgálat során a beteget „he” vagy „hi” szócska kimondására kérjük, akár több alkalommal is, hogy a hangszalag mozgását is meg tudjuk figyelni. A vizsgálat 10-30 másodpercig tart, segítségével a nyelvgyök, az algarat és a gége, esetleg a gége alatti alsó légúti terület kisebb része is látótérbe kerül. Nagyon heves garatreflex, illetve hosszabb (pl. foniátriai) vizsgálat esetén a garatot helyi érzéstelenítő sprayvel be lehet érzésteleníteni. Utóbbi miatt 1-2 órán át inni sem szabad a vizsgálat után.

Mi a vizsgálat célja?

A tumoros megbetegedés elkülönítése a gyulladásoktól, esetleges hangképzési zavarok, refluxbetegség gyanújának fölismerése.

A hangszalaggyulladás kezelése

A gége és az algarat, illetve a nyelvgyök daganatainak elsődleges kezelése sebészi. A gyulladások miatt a nemzetközi statisztikák sem javasolnak antibiotikumokat (kivéve az igen ritka tuberkulotikus vagy szifiliszes fertőzéseket), csak kiegészítő terápia szükséges (beszédtilalom, sok folyadék, hideg inhalálás fiziológiás sóoldattal, nyákoldók). A gégediéta a beszédtilalmon kívül a fűszeres, alkoholos, jéghideg, tűzforró ételek és italok kerüléséből, illetve a dohányzás tilalmából áll.

Milyen gyorsan várható gyógyulás?

A vírusos hangszalaggyulladás a felső légutak vírusfertőzéseihez hasonló módon 3-10 nap alatt teljesen gyógyul, ha az orvosi utasításokat a beteg betartja. Ellenkező esetben akár 1-2 hét alatt is tud műtétet igénylő hangszalagcsomó visszamaradni a gégében.

Lehet-e a rekedtség hátterében más ok is?

A leggyakoribb vírusfertőzés, illetve a daganatos elváltozásokon kívül még számos okból lehet egy páciens rekedt. Elsődleges a hangszalagokat érő akut vagy krónikus irritáció: maró anyagok, füst belégzése, leggyakrabban dohányzás, illetve refluxbetegség. Itt a krónikus irritáció, illetve gyulladás talaján néhány évtized alatt daganat is kialakulhat, ezért rendszeres kontroll szükséges.

Igen ritkán fejlődési rendellenesség vagy tumorszerű szövetnövekedést okozó vírusfertőzés (pl. HPV) is okoz rekedtséget. Itt érdemes megemlíteni a dohányzás okozta krónikus gyulladás speciális formáját, a Reincke-oedemát. Ennek eltávolítása is műtéttel történik.

Ha műtét szükséges (finomabb diagnosztika, kisebb elváltozás eltávolítása), azt leggyakrabban a száj felől, altatásban, ún. mikroszkópos direkt laryngoszkópia során végezzük, mely értelemszerűen nem jár bőrmetszéssel a nyakon. A nagyobb nyaki föltárások a veleszületett rendellenességek és a daganatok esetén jönnek szóba.



Orvos szerzőnk: Dr. Zaránd Rajmund, fül-orr-gégész