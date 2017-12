Chipsek és sós rágcsálnivalók - Lehetnek egészségesek?

Együnk naponta ötször - így szólnak az ajánlások. A 3 főétkezés - reggeli, ebéd, vacsora - közé tízórai és uzsonna beiktatása is javasolt. Ezek lehetnek gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek, gabonafélék, édes vagy sós rágcsálnivalók. A nassolásra szánt falatok akkor egészségesek, ha kevés hozzáadott cukrot és sót tartalmaznak, valamint viszonylag alacsony a kalóriatartalmuk, és magas a rosttartalmuk.

A chipsek, a sózott ropik és perecek, a burgonyaszirom, a sajtos rudacskák- és tallérok, a pattogatott kukorica (vajas, sós, sajtos, stb.), a sózott és pörkölt olajos magvak, a tortillachips, és a puffasztott kukoricapehely („kuki”, sós, mogyorós, paprikás, sajtos, hagymás, stb.) nem tartoznak az egészséges ételeink közé. Köszönhetik ezt annak, hogy habár értékes alapanyagból készülnek (például burgonya, kukorica, olajos magvak, stb.), az előállításuk során elveszítik jó tulajdonságaikat (például vitamin-, fehérje- és rosttartalmukat), átalakul a szerkezetük. Mindemellett hozzáadott anyagokkal dúsulnak, amelyekkel fokozzák eltarthatóságukat – akár több hónapig, évig is -, ízfokozókat, színezékeket, különböző állományjavítókat kapnak.

Megnövekszik a kalóriatartalmuk, kis mennyiséggel is többlet energiát vihetünk be szervezetünkbe, amelyet nem használunk fel, nem égetünk el, így azt zsír formájában elraktározzuk testünk különböző részein. Magas sótartalmuk miatt szintén a kerülendő élelmiszerek listáját gazdagítják.

Hirdetések

Ha már nassol, figyeljen oda arra, hogy mit! Sokan a napi három főétkezés között éhségüket nassolással, édességekkel csillapítják, ahelyett, hogy egészséges ételeket tartalmazó tízórait és uzsonnát fogyasztanának. Azonban egyre szélesebb körben válik ismertté, hogy az egészséges táplálkozás milyen fontos szerepet tölt be az egészség megőrzésében.



Ha már nassol, figyeljen oda arra, hogy mit!

De minden sós nassolnivaló egészségtelen? A válasz: nem. Számtalan egészséges termékkel is találkozhatunk a boltok polcain, amelyek ideális választást jelentenek egy délelőtti vagy délutáni falatozáshoz. Ilyenek többek között a puffasztott rizs- és búzaszeletek (natúr, szezámmagos, rostos termékek kiválóak, a sózottakat ezeknél is érdemes kerülni), a kölesgolyók (elsősorban ízesítés nélküli), a natúr kukoricagolyók, a rozstallér, a tönkölybúzás, teljes kiőrlésű, sózás nélküli ropik, a natúr olajos magvak (mértékkel), a cukormentes, teljes kiőrlésű gabonából készült, vagy korpás kekszek.

Ha ragaszkodunk a chipsekhez, akkor készíthetünk otthon, házilag egészségesebb változatokat is. Az alapanyag nemcsak a burgonya lehet, hanem különféle zöldségek (például sárgarépa, karalábé, cékla, zeller, cukkini), gyümölcsök (például alma, banán, körte), de zsírszegény sajtot is használhatunk erre a célra. Elkészítési technikájuk is jobban beleillik egy egészségmegőrző étrendbe, ugyanis zöldségek esetén azok vékonyra szeletelése után betesszük egy tepsibe, olajspray-vel egy leheletnyit befújjuk, vagy egy olajos ecsettel picit bekenjük, és 1-2 órán keresztül alacsony hőfokon sütjük őket. Gyümölcsök esetén szeletelés után szárítógépbe vagy sütőbe tesszük őket, és hagyjuk, hogy teljesen kiszáradjanak, ropogóssá váljanak. Magvakból (napraforgó-, szezám-, len-, fenyő-, és tökmag), némi teljes kiőrlésű liszt, zabpehely és kevés olaj hozzáadásával nagyon finom magvas chipset is tudunk készíteni otthon.

Ha ilyen termékeket fogyasztunk nassolásra, garantáltan nem lesz bűntudatunk, magas rost-, alacsony kalória és sótartalmuknak köszönhetően máris tettünk egy keveset egészségünk megőrzése érdekében. Ugyanakkor az egészséges rágcsálnivalók esetében sem szabad túlzásokba esni, mértékletes fogyasztásukra törekedjünk.



Forrás: WEBBeteg

Szakértőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember