Ha már nehezen menthető egy fog - Mi az az inlay?

A tömés az egyik leggyakoribb fogászati beavatkozás, amely jobb esetben nem érinti a fogak mélyebb rétegeit. Néha azonban olyan nagy lyukat kellene betömni, ami a hagyományos anyagokkal és eljárásokkal már nem megy. A megoldásokról dr. Benkő Krisztina, az Oxygen Medical fogorvosa beszélt.

Miért lyukad ki a fog?

Ennek elsődleges oka a hiányos, rendszertelen fogápolás, ugyanis ha nem távolítjuk el naponta többször az ételmaradványt a fogainkról, lepedék képződik. A lepedék pedig ideális táptalaj a baktériumoknak, amelyek savakat termelnek. Ezek a savak bontják le a fogzománcot, majd a felszínről a mélybe jutva a dentin rétegeit is elkezdik lebontani, végül pedig a fogbélre is ráterjedhetnek. Tehát a szuvasodás által meggyengült fogakat minél hamarabb el kell látni, hogy a probléma a mélyebb területeket, a fogbélkamrát ne érje el.

A zománc felszínén megjelenő opálos színváltozás már egy kezdeti szuvasodás jele lehet, amelyre csupán a rendszeres fogorvosi ellenőrzések során derülhet fény.

Később a folyamat már kellemetlen érzeteket is okoz, így előfordulhat, hogy hideg vagy meleg hatásra, esetleg édességek fogyasztásakor fájdalmat érzünk. Ebben a fázisban már elkerülhetetlen a fogorvos felkeresése, hiszen egy egyszerű töméssel megmenthető a fog. Legtöbbször elegendő, ha a fogorvos kitisztítja a szuvas területeket, majd a minimálisan kialakított üreget egy töméssel fedi. A tömések különböző anyagból készülhetnek, a korszerű tömőanyagok fogszínűek, kaméleoneffektussal beleolvadnak a fog színébe, és kémiailag hozzákötnek a foghoz. Ha ennél előrehaladottabb a romlás, és a fog már folyamatosan sajog, akár éjszaka is fáj, valószínűleg gyökérkezelésre is szükség van.

Betétek a fogban - Mi az az inlay?

Előfordulhat, hogy a szúvas területek és meggyengült fogrészletek eltávolítása után, olyan nagy anyaghiányt tapasztalunk, hogy a fogat normál töméssel esztétikusan, pontosan már nem tudjuk megmenteni -, mondja dr. Benkő Krisztina. Ilyenkor az úgynevezett betétek (inlay-k vagy onlay-k) használata javasolt. Ezek olyan tömések, amelyeket a fogorvosi üregalakítás és lenyomatvétel után, a fogtechnikus készít el valamilyen anyagból.

Készülhet műanyagból, kerámiából, aranyból, cirkónium-kerámiából. Előnye abban van, hogy a fogtechnikus a gipszmintán olyan területeket is meg tud mintázni, amelyet a fogorvosok a szájban nem tudnak tökéletesen. Ráadásul rövidebb ideig kell a szájban dolgozni, így pedig kiküszöbölhető a kialakított üreg nedvesedése. Egyszerre több foghoz is készíthető betét, hiszen a lenyomatban az összes fog lenyomata látszik.

Miből készüljön az inlay?

Az arany előnye, hogy könnyen a fogakra simítható, így nem marad olyan rés, amelynél elindulhat egy újabb szuvasodás. Az arany nem színeződik el, és nagyon hosszú az élettartama. Tény, hogy ez az anyag színében elüt a fogtól és drágább is.

Az arany-kerámia inlay szintén pontosan illeszkedik, és mivel a látható részek kerámiából készülnek, esztétikusak is, bár a kerámia alatti arany egy picit módosíthatja a kerámia színét és körkörösen a záródási vonalban, ahol nincs kerámia, az arany sárgás színe látható. Szintén ellenáll az elszíneződésnek.

A műanyag inlay-t speciális ragasztóval rögzítik az üregbe, és olyan fog felépítésére is alkalmas, amelynek nagyon sok része hiányzik, és hagyományos töméssel már nem állítható helyre. Ragasztás után, a tömés záródási vonalát összepolírozzuk így növelhetjük a betét záródását. Idővel azonban a záródási vonal elszíneződhet, illetve mivel műanyagból készül, az évek előrehaladtával a betétnek is megváltozhat a színe. Azonban mivel nem a szájban készülnek el, kiküszöbölhető a fogszínű, ún. kompozit töméseknek az a hátrányos tulajdonsága, hogy a megvilágító fény hatására zsugorodnak. A döntésről mindenképpen a kezelőorvossal kell konzultálni!

(Oxygen Medical - Dr. Benkő Krisztina, fogorvos)