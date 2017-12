A fogínysorvadás ízületi betegségeket vagy koraszülést is okozhat

Ízületi betegségeket, hajhullást, várandósoknál pedig akár koraszülést is okozhat a fogínysorvadás, amelyet alapos fogmosással meg lehet előzni - mondta Molnár Bálint, a Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinikájának adjunktusa az M1 aktuális csatorna műsorában.

Kifejtette, hogy a fogínysorvadás, vagy más néven fogágybetegség egy bakteriális eredetű megbetegedés, amely a szájban lévő baktériumok egyensúlyának felbomlása miatt alakul ki, amikor többségbe kerülnek azok a kórokozók, amelyek a szöveteket támadják meg.

Hirdetések

Alapos fogmosással a betegség megelőzhető

Az orvos szerint alattomos betegségről van szó; általában középkorban súlyosbodnak annyira a tünetek, hogy azzal már orvoshoz fordulnak a betegek. A betegség aktív gócot hoz létre, mivel a gyulladás lágy részeket is érint, amelyen keresztül több milliárd baktérium kerülhet a véráramba, így más szervekhez is, betegségeket válthatva ki. Ilyenek az ízületi betegségek, a hajhullás, de többen már a koraszüléssel is összefüggésbe hozták a betegséget.

A megelőzés Molnár Bálint szerint mindenkinek a saját kezében van, hiszen napi kétszeri alapos fogmosással a betegség megelőzhető.

Olvasson tovább! Fogínygyulladás - Mi okozz aés hogyan kezelhető?

(MTI)