Fogorvosnál: Kell beutaló? Mikor térítésmentes?

A két legmellőzöttebb probléma a fogkő és a fogászati góc.



A fogak felületére rakódó fogkő hatására begyullad az íny, ettől vérzik, sorvad, ezt követően pedig elindulhat a csont sorvadása is - nyilatkozta korábban dr. Sarkadi István fogszakorvos. Sok esetben látható a fogkő, de vannak rejtett íny alatti részek is, így nem is gondolják a betegek, hogy a fogkő okozza a problémát.



A fogászati góc sokszor tünetmentes vagy tünetszegény, esetleg nem specifikus tüneteket okoz. Számos esetben szép lassan, alattomosan alakul ki a góc, viszont a baktériumok és méreganyagaik bekerülnek a véráramba, és máshol okozhatnak másodlagos betegségeket a szervezetben.