Az afta mint tünet - Mikor utalhat betegségre?

Az afta fájdalmas, gyulladási reakcióval körülölelt, nyálkahártyát érintő hámhiány a szájüregben. Mérete néhány millimétertől akár 2 centiméterig terjedhet, emellett a fájdalmas, legtöbbször felületes fekélyt úgynevezett fibrines lepedék fedi.

A lakosság közel 20%-át érinti rendszeresen, de a népesség harmadának volt már életében szájüregi aftája. Megjelenése gyakran fellángolásokkal tarkított, ilyenkor a tünetek egy-két hétig is fennállhatnak. A fekélyek jellemzően évente 3-6 alkalommal jelennek meg az arra hajlamos egyénekben. Legyengült immunrendszer esetén az aftával járó epizódok megjelenése össze is mosódhat. Elsődleges előfordulási helye a szájüreg nyálkahártyája, a pofa (bucca) nyálkahártyája, az ajkak belső felszíne, a lágy szájpad, a nyelv, de ritkán más helyen (pl. nemi szerveken) is megjelenhet.

Az előfordulások 80-85%-át adja a kisebb fekélyekkel járó afta, amely évente egyszer, vagy maximum 2-6 alkalommal fordul elő. Ugyan fájdalommal jár ez az állapot is, de viszonylag gyorsan (7-10 nap alatt) gyógyul, és mérete nem éri el az 1 cm-t. Gyakran stresszes időszakkal, vagy valamilyen akut betegséggel köthető össze a megjelenése.

Hirdetések

Ezzel szemben a „nagy aftás fekély” 10%-ban fordul elő, melynek esetén a fekély mérete 1 cm-nél nagyobb, a fekély maga is mélyebb, nehezebben gyógyul, és akár heget is hagyhat maga után.

Létezik emellett a herpesz formájú fekély, ami nevét onnan kapta, hogy kinézete emlékeztet a herpesz vírus okozta fertőzésre - de ahhoz nincsen egyébként köze. Ebben az esetben több apró fekély alakul ki egymás mellett, de ezek nem hólyagosak, mint a herpesz. Gyakran a számtalan apró fekély összefolyik, nehezen gyógyuló hámhiányt okozva, mely kifejezetten fájdalmas lehet. Ez nem túl gyakori eltérés.

Bővebben Ajakherpesz vagy afta? - Mik a különbségek?

Amikor az afta kísérő tünet

Találkozhatunk még aftaszerű fekélyekkel, melyek egy, már ismert szisztémás betegség esetén társuló tünetként jelennek meg. Egyéb tünetek megjelenése esetén gondolni kell háttérben álló betegségre is:

Vitaminhiány, tápanyaghiány – További tünetei a gyengeség, az általánosságban csökkent terhelhetőség, és visszatérő, kisebb fertőzések.

– További tünetei a gyengeség, az általánosságban csökkent terhelhetőség, és visszatérő, kisebb fertőzések. Vérszegénység, vashiány – Az afta mellett fáradékonyság, levertség, terhelésre jelentkező szívdobogásérzés és sápadtság jelezheti.

– Az afta mellett fáradékonyság, levertség, terhelésre jelentkező szívdobogásérzés és sápadtság jelezheti. Allergia – Figyelemfelhívó tünet az ekcémás bőrelváltozás vagy más bőrtünetek (pl. kiütések) megjelenése.

– Figyelemfelhívó tünet az ekcémás bőrelváltozás vagy más bőrtünetek (pl. kiütések) megjelenése. Vérképzőszervi eltérések, leukémia – Gyanúja vérszegénység, vérzékenység, és lázzal járó, komplikált fertőzések esetén merülhet fel.

– Gyanúja vérszegénység, vérzékenység, és lázzal járó, komplikált fertőzések esetén merülhet fel. HIV fertőzés – Az afta megjelenését túl gyakori fertőzések, leromlott fizikai állapot, láz, bőrtünetek és fogyás hívhatják fel a figyelmet a vírusfertőzésre.

– Az afta megjelenését túl gyakori fertőzések, leromlott fizikai állapot, láz, bőrtünetek és fogyás hívhatják fel a figyelmet a vírusfertőzésre. Autoimmun betegség – A szájüregi fekély mellett bőrtünetek, ízületi panaszok, láz és specifikus szervi eltérések adhatnak okot a további kivizsgálásra.

– A szájüregi fekély mellett bőrtünetek, ízületi panaszok, láz és specifikus szervi eltérések adhatnak okot a további kivizsgálásra. Behcet-kór - Arthritis, iritis, genitális fekélyek és bőrtünetek jelezhetik.

- Arthritis, iritis, genitális fekélyek és bőrtünetek jelezhetik. Lisztérzékenység (cöliákia) – A visszatérő aftás panaszok lisztérzékenységre is utalhatnak, melynek gyanúját erősíti, ha fogyás, hasmenés és hasi fájdalom is társul a fekélyek megjelenéséhez.

– A visszatérő aftás panaszok lisztérzékenységre is utalhatnak, melynek gyanúját erősíti, ha fogyás, hasmenés és hasi fájdalom is társul a fekélyek megjelenéséhez. Gyulladásos bélbetegség (colitis, colitis ulcerosa, Crohn-betegség) – Ha a szájüregi fekélyeket fogyás, a széklethabitus megváltozása, hasi fájdalom és láz kíséri, ajánlott kivizsgálás céljából orvoshoz fordulni.

(colitis, colitis ulcerosa, Crohn-betegség) – Ha a szájüregi fekélyeket fogyás, a széklethabitus megváltozása, hasi fájdalom és láz kíséri, ajánlott kivizsgálás céljából orvoshoz fordulni. B 12 -vitamin-hiány – Előfordulhat, hogy aftás panaszok kísérik, de alapvetően a gyengeség, fáradékonyság, sápadtság és a hasi fájdalom adhatnak okot a gyanakvásra.

Az afta komoly hatással lehet az életminőségre

A kialakult tünetek nincsenek összhangban a megjelenő fekély kiterjedésével, hiszen gyakran az apró hámhiány is heves, étkezést hátráltató fájdalommal jár. Az enyhe kellemetlenséget okozó fájdalomtól kezdődően akár az életminőséget jelentősen rontó panaszok is jellemezhetik. Súlyos esetben, akár az étkezést, folyadékfogyasztást is megakadályozza a kialakult fekély, de ronthatja az alvás minőségét és a beszédet megakadályozó forma is kialakulhat. A nyelven megjelenő formája a rágást is befolyásolja, a garat felé terjedő afta fájdalmas nyelést okozhat. Pontosan ezen okok miatt a hosszabb ideig tartó fennállása (elsősorban más szisztémás betegséghez társultan) akár jelentős folyadék- és táplálékbeviteli hiányt, fogyást, leromlott állapotot is előidézhet.

A kezelési lehetőségek

Elsődleges feladat az ismert provokáló tényező kerülése, mint az ételallergiát kiváltó élelmiszerek, emellett fontos a súlyosbító faktorok eliminálása, mint például a szénsavas italok fogyasztása. Ha a megjelenése stresszhez kötött, a tünetek jellemzően csak a feszültséget okozó tényezők eltűnésével enyhülnek. Ha ismert betegség áll a háttérben, azt lehetőség szerint kezelni kell.

Önnek ajánljuk Mi okozhat aftát gyermekkorban?

Alapvetően nem kell súlyos betegségre gondolni, amikor afta jelenik meg a szájüregben, de kiegészítő tünetek (pl. fogyás, láz, ízületi fájdalmak, gasztrointesztinális tünetek, gyakori fertőzések, bőrtünetek) esetén, vagy amikor az afta nem szokványos lokalizációban jelenik meg, elhúzódóan gyógyul, vagy nem gyógyul maradéktalanul, esetleg gyakran ismétlődik, kifejezett panaszokkal jár vagy felülfertőződik, akkor érdemes a háttérben egyéb okokat is keresni.

Az afta kezelése alapvetően tüneti: elsősorban a fájdalomcsillapítás és a gyulladás csökkentése a legfontosabb teendő. Az afta önmagától is gyógyul.

Kerülni kell a fűszeres, csípős ételeket, szénsavas italokat.

Helyileg fertőtlenítő, fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő gél vagy ecsetelő, szájvíz alkalmazása elősegítheti a regenerálódást.

Felülfertőződés esetén antibiotikumos vagy szteroid tartalmú kenőcs segíthet.

Súlyos tünetek vagy szisztémás betegséghez társuló forma esetén szájon át szedhető non-szteroid gyulladásgátlók, szteroidok, antibiotikum, immunmoduláns gyógyszerek jöhetnek szóba.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia, belgyógyász, hematológus