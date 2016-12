Mi a teendő fogínyvérzés esetén?

A fogínyvérzés igen elterjedt probléma, hátterében a legtöbb esetben fogínygyulladás áll, ami a nem megfelelő szájhigiénia miatt is kialakulhat.

Ha fogmosás után a fogkefén vérnyomokat talál, az leggyakrabban a fogínygyulladás (gingivitis) jele, a folyamat megfelelő fog- és szájápolással visszafordítható. Súlyosabb esetben a fogínyvérzést fogágybetegség (parodontitis) okozza. Megemlítendő, hogy a fogínyvérzés hátterében egyéb testi betegségek, rendellenességek, hiánybetegségek is állhatnak!

Milyen az egészséges fogíny, és hogyan vezet a hiányos szájhigiénia fogíny- és fogágybetegséghez?

Az egészséges fogíny halvány rózsaszínű, a fogakat szorosan körbeölelő, masszív szövet, amely az ételek jelentette mechanikai behatásokkal szemben igen ellenálló. A nyálkahártyával borított szájüregben számtalan mikroorganizmus található, megfelelő szájhigiénia hiányában ezek elszaporodnak, és elsősorban a fogak és az íny közötti résben igyekeznek megtelepedni. A mindennapi fogmosás során sokan nem fordítanak kellő figyelmet a fogközök tisztítására. Pedig a baktériumok pontosan ezeken a nehezen hozzáférhető helyeken szaporodnak el, és okoznak fogínygyulladást, ami fogínyvérzéssel jár.

Milyen következményei lehetnek, ha nem kezelik a fogínyvérzéssel járó betegséget?

A gingivitis alapos fogmosással, megfelelő szájápolással, szükség szerint kiegészítve különféle oldatok, öblögetők alkalmazásával megszüntethető. Ha azonban a fogínygyulladást nem kezelik, a gyulladás átterjedhet az alsó állkapocsara és a felső állcsontra is, ekkor beszélünk fogágybetegségről, ami a csontok leépülésével, a fogak kilazulásával, sőt akár a fogak elvesztésével is járhat. A parodontitis kialakulásának kockázatát növeli a dohányzás és a cukorbetegség. Ezen veszélyeztetett páciensek kérjék ki fogorvosuk tanácsát a megelőzés és kezelés speciális lehetőségeiről!

A fogínygyulladás jelei:

Fogínyvérzés

A fogíny lehúzódása

Duzzadt fogíny

Kivörösödött fogíny

Érzékeny, fájdalmas fogíny

Fogínygyulladás jelentkezhet terhesség során, pubertáskorban, illetve a menstruációs ciklus alatt. Fokozza a kockázatot a hormonális fogamzásgátlók, az antiepileptikumok, az immunszupresszív szerek és a vérnyomáscsökkentők szedése is. A fogínyvérzés hátterében állhat a már említett cukorbetegség mellett leukémia, vírusfertőzések (herpes-, Eppstein-Barr-, citomegalovírus), gombás fertőzések, HIV-fertőzés, véralvadási zavarok, fogászati anyagokkal szemben allergia, sérülések.

Hiánybetegségek kialakulhatnak pl. hiányos táplálkozás, táplálkozási zavar (pl. anorexia), felszívódási zavarok és alkoholizmus miatt. A leggyakrabban a vas- vagy a C-vitamin hiánya (skorbut) vezet fogínyvérzéshez, fogínysérülések kialakulásához.

Mikor forduljon orvoshoz?

Az egészséges fogíny nem vérzik! Ha enyhe formában mégis jelentkezik Önnél ez a probléma, akkor figyeljen jobban oda a megfelelő fogápolásra, és a következő kontrollvizsgálat alkalmával mindenképp említse meg a panaszt fogorvosának, és kérjen tanácsot tőle!

Sürgősen forduljon fogorvoshoz,

ha a fogínyvérzés erős és/vagy hosszabb ideje fennáll.

Ha a fogínye megduzzadt, sötétpiros vagy elváltozott.

Ha erős fájdalmat érez.

Ha a fájdalom mellett sárgás lerakódást lát a fogínyén, kellemetlen a lehelete és láz lép fel.

Egyéb betegségre utaló jelek esetén.

Hogyan kezeli az orvos a fogínyvérzést?

A fogorvos megtekinti a szájüreget, ellenőrzi a fogakat, a fogínyt, a tömések állapotát, megállapítja, hogy nincs-e fogszuvasodás, krónikus vagy agresszív fogínyvérzés esetén röntgenfelvétel készítésére is szükség lehet.

A fogínygyulladás, illetve a csontpusztulás megállításáért szükség lehet antibiotikumok szedésére. Ha a fogínyvérzés oka nem a szájüregben keresendő, hanem más betegség áll a háttérben, további szakorvosi kivizsgálásra lehet szükség, az okok felderítése és a mihamarabbi kezelés érdekében.

Ha a fogorvos parodontitist diagnosztizál, a szükséges kezelés a fogazat orvosi megtisztítása, ami két részletben történik 24 órán belül. Antibiotikumos kezelés is szükséges. Ha agresszív vagy krónikus fogágybetegségről van szó, akkor hosszadalmas és kellemetlen kezelésre lehet számítani, ám ez az egyetlen lehetőség arra, hogy a fogíny visszahúzódását megállítsák, valamint megakadályozzák a fogínyvérzést. Igen súlyos esetben sebészeti beavatkozásra van szükség.

Mit tehet Ön a fogínyvérzés megszüntetése érdekében? Szabad-e fogat mosni, ha vérzik az íny?

A fogorvos felkeresése és a szükséges terápia mellett a legfontosabb a megfelelő fog- és szájápolás, melynek része:

Az alapos fogmosás helyes technikával: Az ún. vibrációs technika lényege, hogy a fogkefét körkörös, rázó mozdulatokkal alkalmazva megtisztíthatjuk a fogak közötti réseket is. Használjon puha sörtéjű fogkefét, ami nem ingerli az amúgy is sérült, gyulladt ínyt. Ha bizonytalan, kérdezze fogorvosát!

Fogköztisztítás: erre a célra választhat fogselymet vagy fogköztisztító kefét.

Ha vérzik is mosni kell! Ha utat enged a lepedék képződésének, azzal csak súlyosbítja a káros folyamatot, mivel még több baktérium telepedhet meg a fognyak körül. Finoman, de alaposan mosson fogat rendszeresen, abban az időszakban is, amikor fogínyvérzést tapasztal. A fogselyem használata sokszor és sokaknál jár enyhe vérzéssel, emiatt messziről el is kerülik azt, de ez nem jó ötlet. A fogínyvérzés a már fennálló gyulladás jele, és minél többet, kitartóbban és hamarabb teszünk a probléma ellen, az annál gyorsabban megszűnik.

Szokjon le a dohányzásról!

Legalább évente kétszer távolítassa el a fogkövet, kipróbálhatja a professzionális fogtisztítást is.

A feltorlódott, egymás mellett szorosan álló fogak estében a leggondosabb fogápolás mellett is nehéz kivitelezni a fogközök alapos tisztítást, ezért ilyen esetekben egészségügyi okokból is ajánlott a fogszabályozás.

Fertőtlenítő öblögetők: a chlorhexidin hatóanyagú oldatok alkalmazhatók a szájüregi fertőzések gyorsabb leküzdésére illetve megelőzésére, ezek természetes alternatívájaként zsályateával vagy a mirrhatinktúrával is öblögethet.

Kerülje a főétkezések közti nassolást, a cukrok ugyanis a fogszuvasodást okozó baktériumok fő táplálékai. Ha mégsem tud lemondani az édességekről, akkor mosson fogat ezek fogyasztása után!

Savas ételek fogyasztása után ne mosson azonnal fogat, várjon minimum 10 percet, és fogmosás előtt vízzel öblítse ki szájüregét!

Az alkoholos szájvizek gyakori alkalmazása kerülendő, mivel ezek kiszárítják a nyálkahártyát, utat engedve a kórokozók elszaporodásának.

