Fogápolás és cukorbetegség

Fogínygyulladás (gingivitisz és parodontitisz) – A fehérvérsejtek állapotában bekövetkező negatív hatás mellett a cukorbetegség másik szövődménye a vérerek megvastagodása. Ez lassítja a tápanyagok felszívódását és a salakanyagok kiürülését a szövetekben, többek között a szájban is. Ezáltal csökken a szervezet védekezőképessége is a fertőzésekkel szemben. Mivel a fogágybetegségek bakteriális jellegűek, a cukorbetegeknél sokkal gyakrabban és súlyosabb formában fordul elő a fogínygyulladás is.