Pattanásos bőr: kezelés fogamzásgátló tablettákkal

A pattanásos bőr kezelésében igen hatékonyan segítenek a fogamzásgátló tabletták. A pattanások kezelésében azonban egyéb szerek is hatékonyak lehetnek, sok esetben többféle módszer is kombinálható.

Nézzük, mik a bőrgyógyászok javaslatai, mikor indokolt a fogamzásgátló a pattanásos bőr kezelésében, milyen tényezőket kell figyelembe venni.

Többféle fogamzásgátló is hatékony a pattanásos bőr kezelésében, nemcsak a kifejezett antiandrogén tartalmú, bőrgyógyászati indikációban adható tabletták.

A kombinált fogamzásgátló tabletták általánosságban csökkentik a faggyútermelődést, így jótékonyan hatnak a pattanásos bőrre, vannak olyan tabletták, melyek pedig antiandrogén, azaz a férfihormon hatását gátló effektust fejtenek ki.

Egyéb pattanás elleni kezelések is javasoltak a fogamzásgátló használatát megelőzően vagy használata alatt

A bőrgyógyászok általában először helyi kezeléssel próbálkoznak a pattanásos bőr kezelésében, például helyi antibiotikumokat, benzoyl-peroxidot, szárító, faggyúoldó szereket, ezután következő lépcsőként szájon át szedhető antibiotikumot szoktak javasolni a pattanásos bőr súlyosságától függően. Ha ezek nem segítenek, akkor szóba jön fogamzásgátló szedése is, akár azoknál a nőknél is, akik nem élnek aktívan nemi életet. Sokszor a fogamzásgátló tabletta mellett szükségesek az említett helyi készítmények a bőr egyensúlyban tartására. Amennyiben a bőrpanaszokban szenvedő nő aktív nemi életet él, és nem fogamzásgátló tablettával védekezik, akkor már hamarabb felmerül, hogy bőrproblémáit fogamzásgátló szedésével (is) orvosolja.

A bőrtünetek javulása időt vesz igénybe

A bőrtünetek a fogamzásgátló elkezdésekor akár romolhatnak is, nem kell egyből látványos javulásra számítania, általánosságban három hónap szükséges a látványos hatás eléréséhez. Használja az egyéb, kiegészítésként alkalmazott bőrgyógyászati készítményeket, hogy bőre megfelelően legyen kezelve.

Ha egyéb gyógyszer szed, feltétlenül számoljon be róla a bőrgyógyásznak!

A fogamzásgátló szedése után nem szükséges egyéb védekezési módszert alkalmazni a nem kívánt terhességgel szemben. A fogamzásgátlók hatását befolyásolhatják egyes gyógyszerek, például antiepileptikumok, gyengítik a tabletta hatását, és nem kívánt terhességhez vezethetnek, de a fogamzásgátlók hatással vannak a pajzsmirigybetegségek kezelésére is. Egyes antibiotikumok szintén gyengítik a fogamzásgátló tabletta hatását, ilyen esetekben kiegészítő óvszeres védelem javasolt.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Csuth Ágnes