A megfázás is lehet fertőző betegség?

Szeretném megtudni, hogy a megfázást is vírus okozza? Sokszor hallom a barátaimtól, hogy csak megfáztak és az nem is fertőző. Én mégis úgy gondolom, hogy azt is el lehet kapni. Igaz ez? - Válogatás a WEBBeteg Orvos válaszol rovatának kérdéseiből.

Kedves Kérdező!

Jól gondolkodik, a megfázást is vírus okozza, így fertőző betegség.

Számos légúti vírus okozhat az influenzánál enyhébb tüneteket, pl. rhinovírusok, RSV, stb. Azonban ezek mégsem egyenlőek az influenzával, főleg a felső légutak gyulladása, orrváladékozás a vezető tünet.

Ebben az esetben a megfázás nevet azért kapták ezen vírusok által okozott betegségek, mert hideg rontja a bőr és a nyálkahártya vérellátását.

Ez a folyamat gyengíti a test védekezőképességét, és utat nyit a kórokozóknak.

Valójában nem a hidegtől lesz valaki beteg, hanem a vírusoktól, de ezek megbetegítő tevékenységében a hideg is közrejátszik.

A meghűlés, megfázás, nátha A nátha közönséges esetben néhány nap alatt kezelés nélkül is megszűnik, ám hajlamosító tényezők esetén súlyosabb szövődmények léphetnek fel.

A meghűlés, más szóval nátha, a felső légutak heveny vírusos fertőzése következtében alakul ki. Ilyenkor a vírusok megtelepszenek a nyálkahártyában, emiatt jönnek létre a jellegzetes helyi és általános tünetek.

Orvos szerzőnk: Dr. Csuth Ágnes, családorvos