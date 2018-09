A vírusos szemölcsök eltávolítását bízzuk bőrgyógyászra!

A nyaralások előtt sokan későn gondolnak a vírusos szemölcseik eltávolíttatására, így nemcsak esztétikai gondot jelenthet például a futószemölcsök (verruca plana juvenilis) látványa, de a túlzott UV sugárzás sem hat jól a beteg bőrfelületre.

Ugyanakkor a (HPV vírus okozta) futószemölcsök is megfertőzhetnek bárkit a strandon, közös zuhany-, toalett-, fürdőzés-, de elsősorban a testi-, nemi érintkezés során, mivel emberről emberre terjed a vírus. Előfordul az is, hogy háziállatokról kerül a felnőttek vagy a gyerekek bőrére. Nagyobb méretű szemölcsök tömegesen alakulnak ki olyankor, amikor az immunrendszer legyengült. Léteznek kedvező hatású gyógykezelések, beavatkozások a kellemetlen tünetek eltávolítására, amelyeket ajánlatos szakorvossal megbeszélni a vizsgálatot követően.

A köznyelvben gyakran emlegetett futószemölcs többféle bőrelváltozást takar. Bőrgyógyászati szempontból, klasszikus értelemben csak a verruca plana típust nevezzük így – tudtuk meg dr. Bálint Ágnes bőrgyógyász szakorvostól, aki hozzátette: a „futószemölcsnek” nevezett bőrelváltozások nagy része vírusos eredetű. Ide tartozik a közönséges szemölcs (verruca vulgaris), a talpi szemölcs (verruca plantaris), valamint a lapos vagy futószemölcs (verruca plana), a nemi szervi szemölcs (condyloma), az uszodaszemölcs (molluscum contagiosum). A laikusok gyakran a bőrön lévő jóindulatú, kötőszöveti szaporulatokat, hámdaganatokat (fibrómákat) is ezzel a névvel illetik.

- Milyen típusait ismerik a vírusos eredetű szemölcsöknek, melyekre érdemes mindenkinek figyelemmel lenni?

- A vírusos eredetű szemölcsnek számos típusa létezik. A fertőzések nagy részének, ahol poxvírus fertőzés áll a háttérben, a kórokozója a HPV (humán papillomavírus), melynek számos alfaja ismert az orvostudományban, és a gyógyászatban, a gyógyításban is. A HPV- törzsek egyik csoportja csupán jóindulatú hámelváltozást - közönséges szemölcs, nemi szervi szemölcs - okoz, míg a másik csoportja „rák előtti állapotot” és rosszindulatú daganatok kialakulását válthatja ki. A HPV vírusok nem képesek önmagukban szaporodni, ehhez egy magasabb rendű, élő sejt közreműködése szükséges. Emiatt minden esetben a bőr elszarusodó sejtjei, illetve a nyálkahártyahámsejtek fertőződnek meg. A humánpapillomavírus-fertőzésnek alapvető feltétele a bőr vagy a nyálkahártya sérülése. A fertőzésre való fogékonyság nagyobb többek között az ekcémában szenvedő gyerekeknél és felnőtteknél.

A leggyakoribb típus a közönséges szemölcs, mely az összes szemölcs 70 százalékát adja az ilyen jellegű bőrgyógyászati kezeléseknek. Elsősorban a gyermekeknél fordul elő, az iskoláskorúak 20 százaléka érintett, de esetenként felnőtt korban is megjelenhet. Lappangási ideje hosszú, így 4 héttől akár 8 hónapig is terjedhet.

HPV vírusfertőzések Az aktív szexuális életet élő nők mintegy 80 százaléka esik át valamilyen HPV vírusfertőzésen élete során. A HPV okozta méhnyakrák a harmadik leggyakoribb daganat a nők körében. Az évenkénti nőgyógyászati szűrővizsgálat tehát nem csupán ajánlott, hanem mindenkinek a saját egészsége, életminősége miatt szinte kötelező. A férfiak mintegy 65 százaléka vírushordozó, szexuális együttlét során fertőznek, annak ellenére, hogy sok esetben náluk betegség jelei nem észlelhetők. A nemi szerven megjelenő, hasonló vírus okozta szemölcs terjedése és kezelése viszont bőrgyógyász szakorvos feladata.

- Miként fertőződhetünk meg a közönséges szemölcsökkel?

- Az ezt okozó HPV vírusokat (HPV 1, 2, 4) rendkívül könnyű elkapni. Egy-egy talpi-, tenyéri szemölcsöt okozó vírust pillanatok alatt összeszedhetünk uszodában, fürdőben, szállóban, edzőteremben, szoláriumban, kollégiumban, de akár otthon is, a családtagjainktól vagy tárgyak közvetítésével is. Fertőző forrás lehet a fürdőszobaszőnyeg vagy a közös papucs is. Létezik olyan típusa is (HPV 7), amit állatoktól lehet elkapni. Ezt főleg állatgondozók, illetve hentesek kezén észleljük leginkább. Tipikusan az ujjakon, a kézen és a lábon jelennek meg a változatos nagyságú, a bőrből előemelkedő, szurkált, érdes felszínű szemölcsök, tömött csomók formájában. Különösebb panaszt általában nem okoznak, s a legtöbb embert ezek is, és a futószemölcsök is, esztétikai okok miatt zavarnak. A talpon azonban kúpszerűen, a mélybe terjedve elérhetnek egy-egy érzőideget, melynek nyomása fájdalmat eredményezhet. Így a járás esetenként nehezítetté válik.

- Térjünk vissza a futószemölcsre, s vegyük sorra a tipikus megjelenési helyeit a testen.

- A futószemölcs vagy lapos szemölcs (verruca plana juvenilis, HPV3, 10) kifejezetten az arcon jelenik meg. Lapos, bőrszínű, néhány mm-es nagyságú kinövések formájában. Ezek többnyire panaszmentesek, esetenként enyhe hámlást, viszketést okozhatnak. Kaparni, vakargatni nem ajánlatos. Az alacsonyabb rizikójú HPV-típusok közül leggyakrabban a 6, 11 típusok a nemi szervek nyálkahártyáját betegítik meg. Ezeket a kellemetlen kinövéseket nevezzük condylomának. A szexuális együttlét során keletkező apró, mikro- vagy makroméretű hámsérüléseken keresztül a partner is megfertőződik, illetve visszafertőződik az egyén is, aki a vírushordozó. A condylomát okozó vírusok nemcsak szexuális úton terjednek, elkaphatók például közös törülköző használatával, WC-ülőkéről stb. is. A magasabb kockázatú típusok, mint a Magyarországon leggyakoribb HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 is szexuális úton terjednek. Nem bizonyított, hogy kézfogás, WC-ülőke, nyilvános WC kilincse szerepet játszana a fertőzés terjedésében. Fontos hangsúlyozni, hogy a fertőzés kialakulása nem a testnedvek által történik, hanem a fertőzött bőrfelülettel való érintkezés, testkontaktus során.

-Vagyis nem feltétlenül a nemi aktus során történik a fertőződés?

- Ez így van. A behatolás nélküli nemi aktus kapcsán is terjedhet a HPV-fertőzés, és az óvszer sem nyújt teljes körű védelmet a HPV-fertőzés ellen. A HPV ritkán terjedhet anyáról a gyermekére szülés közben, vagy a fertőzött magzatvíz lenyelése által. Mivel a HPV-fertőzés rendkívül gyakori, és a betegség lappangási ideje nem határozható meg pontosan, ez akár több hónap vagy esetenként év is lehet, így utólag nehéz kideríteni, hogyan és mikor történt a fertőződés az adott esetben. A fertőzést követően tehát minden tünet okozása nélkül, több évig is hordozhatja a vírust a fertőzött személy. A folyamat lényege a következő. A bőrrel érintkezésbe kerülő vírus a hám mikro sérülésén keresztül behatol a bőrbe, majd tovább halad a hámsejtekbe és megfertőzi azokat. A megfertőzött sejtek a szomszédos hámsejteknél erőteljesebb, fokozottabb szaporodásra kényszerülnek, ami a bőrön lassan növekvő szemölcs formájában jelenik meg. S végezetül, a szemölcs felszínéről lehámló hámsejtek tartalmazzák a vírust, így azok továbbfertőznek. Mindez az erre fogékony, legyengült immunrendszerű gyermekeknél, fiataloknál vagy elhúzódó betegségben szenvedő felnőtteknél a leggyakoribb jelenség. A szemölcsök egyébként gyakran hajlamosak – a bőr nyirokkeringésén keresztül – a terjedésre, szóródásra, épp ilyen a futószemölcs is, különösen akkor, ha valamilyen irritációnak vannak kitéve, ami közül a leggyakoribbak: annak elvakarása, szakszerűtlen eltávolítási mód.

- Milyen szerepe van az egészséges, erős immunrendszer védekező mechanizmusának a szemölcsök távoltartásában?

- A szervezetünk egészséges védekező szerepe ebben az esetben is elengedhetetlen, hiszen az immunrendszer optimális esetben képes megsemmisíteni a vírussal fertőzött sejteket, ezzel megakadályozva a betegség kialakulását. Legyengült immunrendszer esetén viszont - dohányzás, krónikus stressz, alkohol, drogok, egyéb betegségek -, a vírus tartósan a sejtekben maradhat és idővel betegséget okozhat. A vírus DNS-e így beépül a gazdasejt DNS-ébe. Ez a folyamat indíthatja el a sejtek daganatos elváltozását. Nőgyógyászati rákszűréssel ezek a megváltozott sejtek kimutathatók, az időben történő felismerés, a kezelés pedig életet menthet.

A szemölcsök terápiája A kezelés megkezdése előtt érdemes tudni, hogy minden típusú szemölcs spontán, magától is megszűnhet, mindenféle kezelés nélkül is. Abban az esetben, ha a páciens a panaszok tartós fennállásáról, fokozatos terjedésről, esetleg fájdalomról számol be, mindenképpen hatékony kezelést kell javasolni. A terápia minden esetben egyénre szabott. Figyelembe veszik a beteg életkorát, pszichés állapotát, az esetleg fennálló egyéb betegségeket, a szemölcsök elhelyezkedését, azok számát, terjedési helyét, fennállási-, keletkezési idejét. Közönséges szemölcs esetén alkalmazhatók a szaruoldó ecsetelők, melyeket a tájékoztatóban leírtak szerint, naponta vagy hetente kell alkalmazni. Ezek hatóanyaga lehet: szalicilsav, ecetsav vagy valamilyen sejtosztódást gátló anyag. Kétség esetén szakorvos segítségét kell kérni. Az arcon lévő lapos vagy futószemölcsöknél különösen fontos, hogy milyen terápiát választunk, hiszen helytelen alkalmazás mellett akár maradandó károsodást is előidézhetünk. A vírusszemölcsöket lehet folyadékkal ecsetelni, krémmel kezelni, szikével kimetszeni, speciális kanállal kikaparni, elektromos késsel kiégetni, folyékony nitrogénnel elfagyasztani. A korszerűen felszerelt magánklinikákon a vírusszemölcsök gyökerestől való eltávolítása többnyire lézerrel történik.

Néhány darab, kisebb szemölcs esetén: helyi érzéstelenítéssel, ambuláns beavatkozás során végzik el a szakemberek a műtétet. A kiterjedt, vagy érzékeny testrészen lévő elváltozásokat: altatásban, vagy helyi érzéstelenítéssel kombinálva operálják.

A műtétet követően a sebek: 3-6 hét alatt gyógyulnak, az előírt, szigorú sebóvás mellett. Az operáció után legalább három hónapig figyelemmel kell kísérni a beteg állapotát, mindaddig, amíg az operált területen vagy közvetlenül mellette újabb szemölcs nem jelentkezik. Azokat ugyanis szintén el kell távolítani. A beteget tünetmentes állapot esetén lehet gyógyultnak nyilvánítani.

A nemi szervi szemölcsök kezelése esetenként sok türelmet, kitartást igényel. A terápia részeként a nemi szervi szemölcsöt el kell távolítani. Ez történhet kémiai ecsetelőkkel, lézerrel, plazmával, fagyasztással.

A szövetek mélyebb rétegében lévő vírusok azonban sok esetben az eltávolítással nem tüntethetők el, így sajnos az esetek közel felében a szemölcsök kiújulnak. A teljes gyógyuláshoz a vírusraktár megszüntetése alapvetően szükséges. Ehhez a szervezet jól működő immunrendszere szükséges, amit egészséges életmóddal, a túlzott stressz kerülésével, a rendszeres mozgással, helyes táplálkozással nagyban befolyásolhatunk.

Forrás: WEBBeteg

Balogh Mária, újságíró

Szakértő: Dr. Bálint Ágnes, bőrgyógyász