Ingyenes hepatitis C-szűrés lesz az országban több helyen

Hepatitis C: új időszámítás kezdődött

A hepatitis C korábban az egyik legkisebb eséllyel gyógyítható fertőzésnek számított, így az érintettek többsége a sikeres kezelés reménye nélkül, és családja, barátai, munkatársai reakciójától tartva még ma is inkább titkolja, bagatellizálja állapotát. Nemcsak környezete, hanem önmaga előtt is. A több éves, évtizedes szégyenérzet miatt sokan beletörődtek állapotukba, és még ma is elkerülik az orvost. A közelmúltban elérhetővé vált korszerű terápiák eredményeként azonban új lehetőségek nyíltak meg a - döntően önhibájukon kívül - megfertőződöttek számára, így a szégyen helyébe fokozatosan a gyógyulni akarás léphet.