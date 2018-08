Hogyan befolyásolja az ajakherpesz kialakulását az UV sugárzás?

Több mint TestŐr előzetes

Az orrdugulás, a megfázás vagy az asztma nemcsak az alvást, de a napközbeni légzést is megnehezíti. Sóterápia egykor és most.

A bőrrák közel 10 százaléka a szemhéjon alakul ki. Az UV sugárzás számos káros hatása eddig ismeretlen volt. Most összegyűjtjük őket.