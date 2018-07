7 zavaró tény az ajakherpeszről, amit minden nőnek érdemes tudnia

Az ajakherpesz problémája a lakosság nagy részét érinti. Az elsődleges fertőzés általában gyermekkorban zajlik le - tünetmentesen. A visszatérő, másodlagos fertőzés leggyakrabban a fiatal nőket érinti, emiatt összegyűjtöttük számukra a legfontosabb tudnivalókat.

1. Bőrpír, viszketés, égő érzés

A herpesz leggyakrabban az ajkakon (felső ajkakon) jelenik meg. Fájdalmas, vörös csomó, gyulladt duzzanat jelentkezik, felületén hólyagos eltéréssel. Később gyulladt, akár váladékozó gennyes kis fekély is kialakulhat belőle, főleg ha felülfertőződik. Az eltérést hőemelkedés, láz, rossz közérzet is kísérheti. A panaszok 7-10 napig tartanak általában. Megelőző tünetként bőrpír, viszketés, égő érzés, fájdalom jelentkezhet. Az ajakherpeszt a herpesz simplesz 1 típusú vírus (HSV1) okozza a legtöbb esetben. (A nemi szerveken megjelenő herpesz fertőzést elsősorban a herpesz simplesz 2 vírus - HSV2 - okozza).

Olvasson tovább! Herpesz a nemi szerveken: a nemi herpesz (herpes genitalis)

2. Bőrkontaktus és testnedvek

A herpeszfertőzés érintéssel, bőrkontaktussal, testnedvvel terjed, de átvihető közös pohár, törölköző használatával is. A HSV1 kontaktus során megfertőzheti a nemi szerveket is (orális szex), de a HSV2 fertőzés is okozhat ajakherpeszt. Fontos hangsúlyozni, hogy az ajakherpesszel rendelkező személy átviheti a fertőzést akár a saját szemére, vagy bármely nyálkahártyára - pl. ha megdörzsöli azt a fertőzött kezével.

3. A HSV1 vírus

Gyakorlatilag a teljes lakosság átfertőződött a HSV1 vírussal. Az elsődleges fertőzés gyakran tünetmentes, a másodlagos fertőzés, a tünetekkel járó ajakherpesz már bármikor megjelenhet. Hajlamosít rá, ha más személytől kapjuk el, betegségek idején, ha az immunrendszer legyengült, daganatos megbetegedéseknél, stressz, kimerültség, egyes gyógyszerek szedése, trauma és akár a menstruáció is kiválthatja.

4. Az elsődleges fertőzöttség nem szűnik meg

Az elsődleges fertőzés során a vírus megbújik az érző idegek mentén. Bármilyen immunrendszert gyengítő történés hatására a sejtekből kiszabadul a HSV1 vírus, létrehozva a jellegzetes tüneteket. Az ajakherpesz megszűntével a szervezetben változatlanul megbújva jelen marad a HSV1 vírus.

5. Összekeverhető az ajak szélén kialakult pattanással

Gyakran az ajak mentén kialakult „pattanás” ajakherpesz. Nyomogatással akár tovább is vihető a fertőzés a bőrön, illetve fokozható a felülfertőzés esélye is, ezért az ajkak mentén lévő pattanásokkal különösen óvatosan kell bánni: nem szabad nyomkodni vagy kiszúrni!

Bővebben Ajakherpesz vagy afta?

6. Bármikor kialakulhat

Az ajkak mentén kialakult gyulladt eltérés esetén felmerül HSV1 fertőzés, ha korábban is fordult már elő, illetve ha megnevezhető valamilyen kiváltó tényező (pl. stressz, gyenge immunrendszer). De tudni kell, hogy „teljes jóllét” közben is kialakulhat. Az ajakherpeszt elsősorban helyileg, külsőleg kell kezelni. Súlyos esetben, felülfertőzés, tovaterjedés, nagyobb terület érintettsége esetén érdemes bőrgyógyászhoz fordulni.

Tudjon meg többet! Az ajakherpesz kezelése

7. Az aktív herpeszfertőzés veszélyes lehet terhesség esetén!

Terheseknél, főleg régóta fennálló, komplikált fertőzés, vagy gyakori megjelenés esetén a nemi szerven kialakult herpesz a hüvely nyálkahártyája mentén tovaterjedhet és koraszülést, vetélést is okozhat.

A magzatnál a gyarapodás csökkenését, akár hüvelyi szülés során herpeszfertőzést is okozhat. Emiatt fokozott figyelem szükséges a megelőzés szempontjából: kerülni kell az aktív herpeszfertőzéssel rendelkezőkkel a kontaktust, illetve a közös pohár, illetve törölköző használatát is.

