X-kór - Frissült a világjárványt okozó betegségek listája

A listát rendszeres időközönként felülvizsgálja a WHO, és a nemzetközi epidemiológiai adatok alapján frissíti - olvasható a Népszava oldalán.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) R&D Blueprint-nek (Kutatás-Fejlesztés Tervezet) nevezi azt a programot, amelynek a célja meghatározni, melyek azok a betegségek, amelyek a legnagyobb problémát jelentik a világban. Az ezekről készült úgynevezett elsőbbségi listát immár harmadszor tették közzé.

Frissült a lista

2017 januárjában a Zika-vírus és az SFTS-szindróma (kullancsok okozta, magas lázzal járó betegség) volt a két új belépő. Most, 2018 február elején ismét felülvizsgálták a kórlistát. Ez alapján a WHO azt javasolja, hogy a következő betegségek esetében fokozzák a kutatási és fejlesztési tevékenységet a közegészségügyi szervezetek:

Krími-Kongói vérzéses láz,

Ebola- és Marburg-vírus,

Lassa-láz,

SARS- és MERS-vírus,

Nipah és Henipa vírusok,

Rift-völgyi láz,

Zika-vírus,

X-kór.

Az X-kór

Utóbbi kór tulajdonképpen egyelőre nem létezik, tudományos szemszögből nézve az ,,ismert ismeretlen", az esemény, amiről nem tudni, hogy pontosan mikor, hol és milyen formában, de nagy valószínűséggel be fog következni. Lehet egy idáig teljesen ismeretlen vírus, ami az állatvilágból átugrik az emberekre, lehet egy mesterséges, katonai, biotechnológiai fejlesztés, ami elszabadul, lehet ismert kórokozók mutációja, egyesülése, vagy akár összehangolt terrortámadás eredménye. A WHO azért rakta fel a listára az X-kórt, hogy figyelmeztesse a világ kormányait, erre a megjósolhatatlan esetre is fel kell készülni.

