Riogatás, vagy tényleg közeleg az ausztrál influenzajárvány?

Az utóbbi időben megnövekedett azoknak a híreknek a száma, amelyek szerint Ausztráliából közelít a H3N2 influenzajárvány. Egyes portálok már Angliában és Franciaországban is súlyos megbetegedésekről írtak. Utánajártunk, a magyar lakosságnak van-e félnivalója, valóban kitörhet-e a járvány, és ha igen, mennyire okoz súlyos megbetegedéseket.

A téma kapcsán Dr. Reinhardt István általános orvost kérdeztük.

Szakértői véleményében kifejtette, hogy a H3N2 az influenza „A” vírus egyik legelterjedtebb törzse, amely a H1N1 törzs mellett mind a világon, mind Magyarországon a járványok jelentős részéért felelős. Az általa okozott megbetegedés tünetei ugyanazok, mint az influenza tünetei általában:

hirtelen jelentkező láz,

hidegrázás,

fejfájás,

izom-, illetve ízületi fájdalmak,

száraz köhögés.

A betegség kimenetele szintén hasonló az eddig megismerthez: nem elhanyagolható, de nem súlyosabb az eddigieknél.

Az „új” járvány valójában egy jól ismert jelenség

A H3N2 törzs jellegzetessége, hogy könnyen megváltozik a felszíni antigén-szerkezete. A változás következménye, hogy az új altípus ellen már nem véd az előző szezonban átélt fertőzés, sem a korábban kapott oltás. Az új törzsek rendszerint (ahogy most is) a déli féltekén és a Távol-Keleten jelennek meg először, és innen terjednek tovább a világ többi részére. Európát 6-9 hónap alatt érik el.

Nem kell jelentős járványra számítani

Kelet-Európába és Magyarországra általában némi késéssel jut el. Mivel a szezon kb. áprilisig tart, jelentős járványra az új változat kapcsán nem kell számítani. Azt természetesen nem lehet kizárni, hogy egy-egy szórványos fertőzés behurcolt esetekből megjelenjen.

Az influenza-vírus legnagyobb veszélye, hogy rendkívül könnyen mutálódik, ezért bármikor, bárhol megjelenhet új altípusa. Ez a veszély azonban mindig is fennállt, a most felbukkant változattól nem várható rendkívüli viselkedés. A „hatalmas” járvány veszélye most sem nagyobb (és nem kisebb) a szokásosnál. A terjedést számos más tényező - például az oltási hajlandóság és a nyájimmunitás - is befolyásolja.

Megelőzés = védőoltás

A WHO minden évben kiadja az adott szezonra érvényes influenzavakcina pontos altörzs- és altípus-összetételére érvényes ajánlását. Ma Magyarországon több olyan oltás is kapható, amely ezeknek az ajánlásoknak megfelelő összetételű. Az ajánlást az egyes törzseknek tulajdonított veszély, nem pedig a sajtóvisszhang alapján állítják össze.

Javasolt minden szezonban az aktuális védőoltás beadatása, különösen a veszélyeztetett populációk (idősek, gyermekek, krónikus betegek, betegség vagy kezelés miatt legyengült immunrendszerűek stb.) immunizálása az adott szezonra „érvényes” oltással. A veszélyeztetettek köre nem változik.

Forrás: WEBBeteg

Gorzsás Anita, újságíró

Orvos szakértő: Dr. Reinhardt István