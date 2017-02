2030-ra ne legyen több AIDS és Hepatitis megbetegedés

Életeket ment, aki csökkenti azon fertőzöttek számát, akik csak késve jutnak hozzá a HIV és/vagy HCV-kezeléshez, hangzik a HepHIV2017 konferencia záródokumentumának egyik megállapítása. A megfogalmazást készítő 241 résztvevő 40 országból érkezett, a tudósok, szociológusok, szociális segítők napjaink járványügyi helyzetéről, a teendőkről cseréltek eszmét.

HIV és Hepatitis - Nő a megfertőződöttek száma

Miközben közegészségügyi prioritás a HIV és a Hepatitis ügyével, helyzetével foglalkozni, s bár sokat tudunk a megelőzésről, kezelésről, mégis, Európa szerte nő az új fertőzések száma. Az átviteli utak és az érintett csoportok jellemzőinek hasonló volta miatt fontos a tudás és a jó gyakorlat cseréje, a duális szűrés végzése, szögezték le a szakértők. Arra is felhívták a figyelmet, hogy törvényi szabályozásból eredő korlátozások nehezítik a HIV szűrését, gondozását. Jackie Morton utalt a melegek, szexmunkások, rabok elleni diszkriminációra.

A European AIDS Treatment Group képviselőjeként elvárja, hogy 2020-ra a HepHIV-vel élőknek legalább a felét szűrjék. „Lépjünk fel a teszt körüli bürokrácia ellen. Ne csak orvos, csak labor végezhesse! Legyen szűrés a közösségi térben, az úgynevezett kék-pontokban.” A helyzet pontos értékeléséhez fontos az adatgyűjtés és a finanszírozás, tette hozzá, utalva egy rossz példára. A romániai drogosok körében jelentősen megnőtt a HIV, miután 2010-ben visszavonták a szűrés anyagi támogatását! “2016-ban 100 ezer új HIV fertőzés várható a térségben, de hiányzik a nemzeti stratégia” – kongatta a harangot Morton.

A betegségek terjedése 2,5 millió a HIV, 14-15 millió a HCV, 13,3 millió a HBV fertőzött a térségben, egymással kisebb-nagyobb átfedésben lévő halmazokban, mondja Masoud Dara (WHO, Európai régió irodája). A bejelentett HIV esetek átviteli módja eltérő: keleten 45%-ban az intravénás droghasználat, nyugaton felerészben a meleg kapcsolat (MSM) felel. A tüdőtuberkulózisban szenvedők körében Európában továbbra is növekvőben a HIV társfertőzés (2015), márpedig ez a 2 infekció együtt halálos szinergia. Az ART (antiretrovirális terápia) elérése továbbra is a szükséges alatt van.

A Hepatitis B vírus elterjedtségét jól jellemzi, hogy a WHO úgynevezett európai térségében 50 felnőttből egyet érint, ugyanilyen arányú a krónikus C vírus előfordulása is. Ezen adatoknál is riasztóbb lehet, hogy a fertőzöttek nagyobb része, ennek nincs tudatában. A leginkább veszélyben élők az intravénás droghasználók: körükben 15% a HBV, 44% a HCV fertőzött. Magas rizikójú csoport a férfipartnerrel szexelő férfiaké (MSM), náluk a két hepatitisz vírus jelenléte 8,7% illetve 4,2%-nyi, a prostituáltak körében 3,3 illetve11%. Összehasonlításképp, az EU-n és az EFTA-n kívüli európai régió országainak lakosságában ezen arányok: 3,8 (B vírus) illetve 2,3% (C vírus).

Csökkenteni kell a nem diagnosztizált betegek számát

Bár nemzetközi egyezmény szól arról, hogy csökkenteni kell a még nem diagnosztizált (a diagnózis nélkül tévesen egészségesnek vélhető, ám) HIV-vel, vírushepatitisszel, tuberkulózissal élők számát, eközben országonként eltérő, hogy a cél elérése: a szűrés elérhetővé tétele érdekében, milyen intézkedéseket foganatosítanak. A konferencia tudatosan állította az előadások fókuszába a korai diagnosztizálás, a gondozásba vonás kérdését, és a legjobb gyakorlat ismertetését. A szakemberek sorolták a módszereket, miként lehet az európai szintű kezdeményezéseket helyi szinten alkalmazni.

Bár széleskörűen elérhető a kezelés, Európában (is) okozhat még halált az AIDS. Főként azért, mert sokan már csak a kór előrehaladott állapotában fordulnak orvoshoz. Az európai térség HIV-eseinek fele nem ismeri státuszát. Ezért üzenik a szakértők az egészségügyi hatóságoknak, hogy vegyék figyelembe, a HIV járvány, a halálozás megállításának egyik fő eszköze a teszt.

A szűrések hiánya Megdöbbentő megfigyelés, hogy néhol a szakszemélyzet is ritkán, s nem adekvát módon ajánlja a HIV szűrést. Eklatáns példája ennek, hogy elmarad terheseknél – holott a vertikális (az anyáról-gyerekre) átvitel megelőzése a HIV teszt egyik fontos indikációja. Tapasztalatok szerint, sok európai országban nem a rutin része, hogy a terhesgondozásban, az újszülött osztályokon automatikusan felajánlják. Így fordulhat elő Európa szerte újszülöttek HIV fertőződése.



Másik sokkoló példa, hogy nem megfelelő a HIV szűrés olyan betegeknél, akik egyértelműen AIDS-re utaló tünetekkel jelennek meg az orvosnál. Egy vizsgálat szerint, egy svájci onkológiai osztályon az invazív méhnyakrákkal diagnosztizált nőknek csak 11%-ánál, illetve a limfómások 60%-ánál végeztek HIV tesztet. A HIV szűrésre vonatkozó irányelvek egyértelműek, de ezeket néhol, nem tudni miért, nem veszik figyelembe. Ezért kell minden érdekeltnek megtanítani, hogy pontosan mi a szűrés alkalmazásának oka, szükségessége.

„Itt az idő, hogy őszinte beszéd induljon a kormányzatok és a nyilvánosság között” - fogalmaztak felhívásukban a máltai konferencia résztvevői. Nyílt szavazáson mondtak véleményt arról, hogy vajon a döntéshozók, a politikusok, megfelelő módon veszik-e figyelembe az összes begyűjtött adatot? A jelenlévők 80 százaléka szerint nem. A szakértői fórum újabb kérdése egy a szakmai berkekben alapismeretnek számító célkitűzésre: a 90-90-90-re utalt. Vagyis elvárás, hogy a fertőzöttek 90%-át diagnosztizálják, közülük 90% kapja meg a korszerű antiretrovirális (ART) kezelést, aminek során 90%-ban sikerüljön eliminálni a vírus jelenlétét. A kérdés tehát úgy hangzott, hátráltatja-e az első 90 teljesítését az, ha a nyilvánosságban a lakosság, a kormányzat hozzáállása negatív, ha az érintett csoportok tagjait kriminalizálják?

A máltai konferencia hallgatósága csaknem egyöntetűen (80%) igent mondott. A megbeszélések végén minden érdekelt véleményét mondta ki a máltai egészségügyi minisztérium előadója:

„Senki nem maradhat magára. Senkit nem hagyhatunk hátra.”



Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró