Így tarthatja távol az influenzát

Óvd akit szeretsz! Tartsd távol az influenzát! jelmondattal indított kampányt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal.

Influenzajárvány A téli influenzaszezonnal évről évre szembesülnünk kell november végétől kora tavaszig, amely a lakosság jelentős százalékát érinti. Ha sorra vesszük a fertőzés rizikófaktorait, joggal tarthatunk a tömegközlekedési eszközök használatától, hiszen a zsúfolt helyek kifejezetten kedveznek a fertőzések terjedésének. Mit tehetünk, hogy elkerüljük az influenzajárványt? Van-e hatásos védekezési módszer?



Influenzajárvány: veszély a tömegközlekedési eszközökön

A sajtótájékoztatón Boros Anita vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta: a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó gazdasági társaságai között a MÁV csoportnál napi több mint 2800 járatán közel 400 ezer ember fordul meg, a Volán társaságok esetében ez 58 ezer járaton naponta 1,5 millió ember, a Magyar Postán 400 ezer, a Szerencsejáték Zrt-nál pedig naponta 500 ezer ember játszik és fogad.

Ezért is tartják fontosnak, hogy minisztériumuk minden lehetséges intézkedést megtegyen az influenzajárvány megelőzésében, a megbetegedési kockázatok mérséklésében, az utazóközönség, illetve az ügyfeleik részére. Seszták Miklós a nemzeti fejlesztési miniszter 2016-ban elrendelte az ingyenes influenza ellenes oltóanyag biztosítását, a társaságaik, háttérintézményeik részére, ezzel is óvva az alkalmazottjaikat is.

Boros Anita kitért arra, hogy a közlekedési járművek és a nagy forgalmú közszolgáltatásban résztvevő intézményeikben elrendelték a fokozott tisztitó fertőtlenítést.

Hamarabb jött és több embert érint

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal helyettes országos tisztifőorvosa szerint hamarabb kezdődött a járvány és több influenzaszerű megbetegedést regisztráltak idén a korábbi évhez képest. Az idei évben 4. illetve 5. héten, annyi beteg fordult orvoshoz mint, az elmúlt évben az egész influenza szezon alatt. Dr. Szabó Enikő felhívta a figyelmet arra, hogy szemléletváltással védekezhetünk az influenza ellen.

A 2016/2017 szezonra 1.300 ezer ingyenes vakcina áll rendelkezésére a 60 év felettieknek és a kockázati csoportba tartozóknak. Azonban nem szabad elfelejteni, az egyéni felelősség fontosságát is. – mondta beszédében a helyettes országos tisztifőorvos. Hozzátette, hogy, hiába biztosítják a feltételeket a fertőtlenítésekre és higiéniás környezetre, ha a gyerekeket nem tanítják meg a helyes a kézmosásra.

Dr. Szabó Enikő azt javasolta, hogy aki nem oltatta be magát kerülje a bevásárlóközpontokat, a tömeges rendezvényeket.​

Tekintse meg az aktuális információkat a járvánnyal kapcsolatban!

(ÁNTSZ)