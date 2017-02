Influenzajárvány: veszély a tömegközlekedési eszközökön

A téli influenzaszezonnal évről évre szembesülnünk kell november végétől kora tavaszig, amely a lakosság jelentős százalékát érinti. Ha sorra vesszük a fertőzés rizikófaktorait, joggal tarthatunk a tömegközlekedési eszközök használatától, hiszen a zsúfolt helyek kifejezetten kedveznek a fertőzések terjedésének. Mit tehetünk, hogy elkerüljük az influenzajárványt? Van-e hatásos védekezési módszer?

A vírusok általában a szemen és az orron keresztül jutnak be a szervezetünkbe

A megfázást okozó és influenzavírusok cseppfertőzéssel terjednek egyik emberről a másikra. A fertőzött váladék általában tüsszentéssel, köhögéssel vagy a beszéddel kerül a levegőbe, amelyet a másik személy belélegezhet, de a fertőzés terjedésének gyakori útja a váladékkal fertőzött tárgyak érintése is. Az influenzavírusok bármilyen felületen túlélnek legalább két vagy több órán keresztül. Érdemes tudatosan viselkedni ezen időszakokban és a sokak által összefogdosott kapaszkodók megérintése után nem dörzsölni a szemünket vagy a szánk, orrunk közelébe nem emelni az esetlegesen fertőzött kezeinket.

Az influenzajárványok terjedését kifejezetten elősegítik a zsúfolt helyek, mint például a reggeli tömött buszok és metró járatok, ahol az emberek akarva akaratlanul érintkeznek egymással. Mivel ezek az utazások elkerülhetetlenek, ezért érdemes inkább felkészülni rá és tudatosan viselkedni:

Ajánlatos magunknál tartani alkoholos kézfertőtlenítőt (a legalább 60% alkoholtartalmú kendők megölik a kórokozókat) és alkalmazni a reggeli utazás után, valamint étkezések előtt.

Tanácsos az általunk sokat megfogott tárgyakat (pl.: telefon, toll, pénztárca, kilincsek, billentyűzet) lefertőtleníteni a nap végén.

A rendszeres kézmosás fontosságát nem lehet elégszer megemlíteni.

Ezen túlmenően, még akkor is, ha talán kínosnak találjuk, a szájmaszk az egyetlen védekezési módszer a védőoltáson túl, ami védelmet nyújthat a körülöttünk állók fertőzött tüsszentésével szemben.

Figyeljünk oda a repülőutak során is

A zsúfolt tömegközlekedési eszközökön túl a repülőgépek utasai is ki vannak téve az influenzafertőzéseknek a folyamatos belső légkeringtetésnek és a rendkívül alacsony páratartalomnak köszönhetően.

Kutatások magasabb megfázásos és influenzás előfordulási arányról számoltak be a repülőgéppel történő utazást követően, amit elsősorban a kabin alacsony páratartalmú levegőjének nyilvánítottak. A repülők általánosan 30 000 és 35 000 láb magasan repülnek, ahol a páratartalom 10% vagy még ennél is alacsonyabb. A száraz levegő rontja a nyálkahártya réteg természetes védekező rendszerének működését az orrunkban és a torkunkban, ezáltal könnyebb bejutást biztosít a kórokozóknak az orrgaratba - amely az orr és szájjárat találkozási pontja, és az influenzavírusok kedvelt megtelepedési felülete. Éppen ezért fontos a bőséges folyadékfogyasztás járványos időszakban, valamint a repülő út előtt és közben is a nyálkahártyánk kiszáradásának elkerülése érdekében.

Jó tudni: a leggyakoribb fertőző eszközök Természetesen nem csak utazás során lehetünk kifejezetten kitéve a kórokozók terjedésének, hanem a gyakori érintésnek kitett felületek esetén is. A sokak által használt lift gombok, ajtó kilincsek vagy automaták éppen olyan fertőzőek lehetnek, mint egy tömegben töltött, néhány perces utazás.

Tippek az influenzaszezon tünetmentes átvészeléséhez

Bizonyos rizikócsoportok esetében az influenzavírussal való megfertőződés kifejezett veszéllyel járhat, akár életet veszélyeztető tényező is lehet. Ezen esetekben különösen ajánlott a védőoltások használata, amellyel elkerülhető a fertőzés. Az idős korosztálynak, a meglévő vagy krónikus betegségekkel, legyengült immunrendszerrel rendelkezőknél, valamint kismamáknál ajánlott a háziorvossal való konzultáció e célból.

A védőoltást leszámítva azonban nincs effektív módszer, ami biztos védelmet biztosíthatna az influenzavírusok ellen, azonban a fertőzés kialakulásának esélyeit nagymértékben csökkenthetjük a tudatos és higiénikus magatartással.

Rendkívül fontos ebben az időszakban a megfelelő étkezés, hogy elegendő vitamint és ásványi anyagot jutassunk be, amely segíthet ellenállóbbá tenni a szervezetünket.

Higiéniai szempontból fontos, hogy tiszteletben tartsuk a környezetünket és tüsszentés, köhögés esetén eltakarjuk a szánkat, amit segít megelőzni mások megfertőződését. Fontos tisztában lenni azzal, hogy a tünetek általánosan a fertőzést követően 1-2 nappal jelentkeznek, azonban ezen lappangó időszakban is képesek vagyunk terjeszteni a kórokozókat, anélkül hogy tudatában lennénk.

Forrás: WEBBeteg

www.nhs.uk, BMC Infectious Diseases, University of Nottingham, 2011; vol 11: p 16., WebMD Medical Reference

Orvos szerzőnk: Dr. Laczikó Dorottya, kutató orvos