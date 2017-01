Hepatitis C: új időszámítás kezdődött

A hepatitis C korábban az egyik legkisebb eséllyel gyógyítható fertőzésnek számított, így az érintettek többsége a sikeres kezelés reménye nélkül, és családja, barátai, munkatársai reakciójától tartva még ma is inkább titkolja, bagatellizálja állapotát. Nemcsak környezete, hanem önmaga előtt is. A több éves, évtizedes szégyenérzet miatt sokan beletörődtek állapotukba, és még ma is elkerülik az orvost. A közelmúltban elérhetővé vált korszerű terápiák eredményeként azonban új lehetőségek nyíltak meg a - döntően önhibájukon kívül - megfertőződöttek számára, így a szégyen helyébe fokozatosan a gyógyulni akarás léphet.

Ehhez az első és legfontosabb lépés az, hogy a HCV vírussal fertőzöttek keressék fel orvosukat és kérjenek segítséget a teljes vírusmentesség eléréséhez.

Tudta? A hepatitis C kórokozóját 1989 óta ismerjük, azóta folyik töretlen küzdelem az alattomosan támadó vírus ellen, amely kizárólag vér útján terjed. Évente 500-700 új esetet regisztrálnak Magyarországon, a fertőzöttek számát 70 ezerre becsülik, vagyis a lakosság széles rétegét érintő problémáról van szó.

Alapvető probléma az általános információhiány

Hiába ismerjük közel három évtizede a hepatitis C vírus veszélyeit, valamint azokat a rizikócsoportokat, akik a fertőzöttek körébe tartozhatnak, máig nem jutott el minden fontos információ az emberekhez erről az állapotról. Ezt bizonyítja az is, hogy a diagnosztizált betegek csaknem kétharmada nem tudja, mi az a HCV, mielőtt megállapítják náluk a fertőzöttséget1. A média sokat segíthet ebben a kérdésben.

Sokan talán azt sem tudják, hogy a hepatitis C vírus sokáig nem okoz tüneteket, lappangva bújik meg a szervezetben, ahol akár évtizedekig munkálkodik észrevétlenül: krónikus májgyulladást, májzsugort vagy akár májrákot okozva. Éppen ezért nem szabad már a kezdeti, jelentéktelennek tűnő tüneteket (pl.: fáradékonyság, rossz közérzet, emésztési zavarok) sem figyelmen kívül hagyni.

Hirdetések

Mindannyian hajlamosak vagyunk valamilyen betegség gyanúja esetén az egyszerűbb, fájdalommentes megoldást választani, vagyis figyelmen kívül hagyni azt a lehetőséget, hogy a baj velünk is megtörténhet. A háttérben ilyenkor a pszichés hárítás mechanizmusa áll, amely a betegség elutasításával a következmények alóli mentesülést jelenti, mely által elkerülhetjük, hogy a megszokott életvitelünkből kizökkenjünk.

Bővebben A betegségek tagadásának pszichés hátteréről

Elsősorban a saját érdekeink azonban épp az ellenkezőjét követelik meg: tennünk kell a komoly következmények ellen, és időben orvoshoz kell fordulnunk! Részben ennek a belénk kódolt viselkedési sémának is köszönhető, hogy nem ismerjük a hepatitis C vírus hordozóinak pontos számát, akik sajnos az első panaszok megjelenésekor jellemzően már súlyos májkárosodással kerülnek az ellátórendszerbe.

Nem múlhatnak emberi sorsok a társadalom tévedésein!

A betegek számának pontos meghatározása azért sem lehetséges, mert a kezdetek óta számos tévhit övezte a hepatitis C vírus terjedését, amely sokáig rányomta a bélyegét az érintettek viselkedésére is: a HCV-fertőzöttség a tagadás betegségévé vált.

Tabu, szégyenérzet, kirekesztettség. Ezek az érzések kísérték az évtizedekig rejtőzködő betegek sorsát. Sokáig domináltak azok a nézetek, miszerint a hepatitisszel fertőzöttek felelősek az állapotukért (pl. a legtöbben drogfogyasztáshoz, májbetegség lévén alkoholizmushoz kapcsolták a vírusfertőzést). A valóság az, hogy az érintettek legnagyobb hányada az 1993 előtti vérátömlesztések alkalmával vagy egészségügyi ellátás közben fertőződött meg a vírussal, önhibáján kívül. Gyakori tévedés volt az is, hogy a vírus cseppfertőzéssel terjed, amely miatt hamar kialakult a távolságtartó magatartás a fertőzöttekkel szemben. Mára bizonyítást nyert, hogy a krónikus májbetegséget okozó HCV vér útján terjed.

Mindezek ismeretében a HCV-fertőzöttek reakciója nem lehetett más, mint a szégyenkezés és titkolózás a munkahelyükön, a családjuk előtt. Érthető, hogy ilyen körülmények között mindenki félti a kapcsolatait, tart az ártatlan megbélyegzéstől, ez viszont jelentős lelki terhet jelent a mindennapokban. A pszichés megterhelés ráadásul gyakran a megoldás felé vezető út akadályává is vált. Sokan nem tették vagy nem teszik meg a megfelelő lépéseket a gyógyulás irányába, amely az állapotuk romlását és mások megfertőzésének lehetőségét vonja maga után. Pedig már számos gyógyult beteg esete bizonyítja, hogy meg lehet szabadulni a hepatitis C vírustól.

Kik lehetnek HCV-fertőzöttek? akik 1993 előtt kaptak vérátömlesztést (a vérkészítményeket 1992 óta ellenőrzik, illetve forgalomba kerültek az egyszer használatos eszközök, így a rizikó azóta minimálisra csökkent);

dializált, szervátültetett betegek

egészségügyi dolgozók, akik fertőzött vérrel kerültek kapcsolatba

intravénás, illetve nazális drogot használók (pl. a közös tűhasználat által a fertőzött vér a benne lévő vírussal átkerülhet egy másik ember szervezetébe, akár egyszeri használat esetén is)

akik tetoválást vagy testékszert tetettek magukra

akik ellenőrizetlen helyen akupunktúrás kezelésben részesültek

fertőzött édesanyák gyermekei (szülés vagy császármetszés során a vér útján átkerülhet a csecsemő szervezetébe a vírus)

veszélyeztetett továbbá minden májbeteg, illetve HBV- és HIV-fertőzött

Az utóbbi évek sikertörténete: a HCV terápia új lehetőségei

Az információhiány nem csupán a betegek és a társadalom hozzáállásában figyelhető meg. A vírusfertőzés megszüntetéséről sem tudnak eleget az emberek, pedig a tudománynak köszönhetően a ’90-es évek kezdeti terápiás lehetőségein túl már létezik hatékony, rövid kezelési idővel és kevesebb mellékhatással járó megoldás is a vírus ellen, így nem kellene, hogy végzetes következményekkel járjon a fertőzöttség.

A vírus megjelenése óta hazánkban az interferon alapú, injekcióban adható kezelési módszert alkalmazták a hepatitis C vírus ellen. A szájon át szedhető ribavirinnel kombinált interferon terápia azonban számos hátránnyal jár a betegek számára: kellemetlen mellékhatásai vannak (láz, levertség, pszichés zavarok, emésztési problémák), hosszadalmas az alkalmazása (24-48 hét), továbbá a fertőzöttek csak egy részénél bizonyult sikeresnek (25-70%), de több esetben a vírus mutálódási képességei miatt a kezelés ellenére is tovább romlott a terápián átesettek állapota.

A korszerű kezelési módszer kifejlesztése azonban igazi áttörésnek számít, melynek köszönhetően a HCV-fertőzés mára nemcsak kezelhető, hanem gyógyítható is. - A direkt ható antivirális szerekkel (DAA) közel 100%-os sikerrel végzett kezelés az utóbbi években elérhetővé vált hazánkban is. Jelenleg a Hepatitis Terápiás Bizottság döntése alapján a Hepatitis Regiszter nyilvántartási rendszer szerint történik a betegek várólistára helyezése. A prioritási index határozza meg a betegek várólistás elhelyezését, mely elsősorban a májkárosodás mértékét, a betegség aktivitását és a várható kezelés sikerességét veszi figyelembe. A szakmai ajánlás alapján minden HVC-fertőzött kezelése optimálisan az interferon-mentes DAA terápiával lenne célszerű, ezt jelenleg részben finanszírozási (anyagi) megszorítások korlátozzák, mivel a gyógyszerek nagyon drágák. – mondta el Dr. Ujj Zsófia, belgyógyász, majd hozzátette: - Maga az interferon-mentes kezelés lényegesen kisebb testi és pszichés megterhelést okoz a betegnek, kevesebb a mellékhatások száma, elviselhetőbbek a páciens számára. Rövidebb (átlagosan 12 hét) a kezelés időtartama, szájon át szedhető gyógyszer kombináció alkalmazása könnyebbé teszi az együttműködést. Javul a kezelt betegek életminősége, a munkavállalást kevésbé befolyásolja a gyógyszerek szedése. A terápia további előnye, hogy még a májkárosodásban szenvedőknél is hatékonynak bizonyult, amellyel a fertőzöttek életminősége és túlélési esélye jelentős mértékben megnövelhető.

A hatékony terápiához azonban elengedhetetlen a HCV-fertőzés felismerése. A diagnózis általános laborvizsgálattal ugyan nem támasztható alá, azonban célzott vírusszerológiai vérvizsgálattal gyorsan és egyszerűen fény derülhet a vírus jelenlétére.

Dr. Ujj Zsófia szerint sokan valóban a megbélyegzés és szégyenérzet miatt titkolják betegségüket és nem jelentkeznek kezelésük megkezdésére, ugyanakkor (pl. az intravénás drogfogyasztók) alacsonyabb együttműködési aránya is korlátozza a betegség kezelésének sikerét. - Orvosi ajánlás szerint minden fertőzöttet kezelni lehet és kell, tekintet nélkül arra, hogyan alakult ki a HCV-fertőzés. Mivel egy manapság akár teljes mértékben meggyógyítható fertőzéssel állunk szemben, lényeges lenne mind a betegek, mind az orvosok hatékony együttműködése, a lakosság folyamatos részletes tájékoztatása, amivel elérhető lenne, hogy nem csak az ismert fertőzött beteg fordulna nagyobb bizalommal a kezelésben jártas szakemberhez, hanem alapos szűrés mellett növekedhetne a fel nem ismert fertőzöttek látótérbe kerülése és orvoshoz fordulásának aránya is.

A megfelelő időben elkezdett terápia többszörösére növelheti a fertőzöttek vírusmentességét, gyógyulását, túlélési kilátásait, mivel a vírusfertőzés megszüntetésével a máj jó eséllyel regenerálódik, így továbbra is elláthatja a szervezetben betöltött nélkülözhetetlen szerepét.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia, belgyógyász, hematológus

Forrás: 1World Hepatitis Alliance (WHA). HCV QUEST Nemzetközi Betegfelmérés. Magyarország. 2015.