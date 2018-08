A septicaemia (vérmérgezés) okai és tünetei

Antibiotikumos kezelés: a góc felfedezéséig is antibiotikus kezelés javallott, mely számos baktérium érzékenységét lefedi, széles spektrumú, esetleg több gyógyszer kombinációjából áll össze. Az ismert tenyésztési eredmények birtokában szűkíthető az antibiotikus kezelés spektruma is. A kezelés megválasztásánál figyelembe veszik a lehetséges góc helyét, a kórkép kialakulásának környezetét (otthon vagy kórházban fekvő a beteg), a megelőző antibiotikus kezelést és a társbetegségeket is.