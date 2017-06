Fizikoterápia a fájdalomcsillapításban

A fájdalomcsillapításra alkalmazott gyógyszerek nagyon sok súlyos mellékhatással rendelkeznek, ezért csak rövid ideig történő alkalmazásunk megengedett. Ezért gyakran alkalmazunk jóval kedvezőbb mellékhatásprofillal rendelkező fizikoterápiát.

A gyógyszercsoport legfőbb kockázata a gyomor-bélrendszeri fekély és vérzés kialakulása. Az egyéb, ritkább és kevésbé súlyos mellékhatások mellett (vizelet-ürítési zavar, májkárosodás, stb.) új, következményeiben jelentős nem kívánatos hatásként jelent meg az érbetegségek kockázata (trombotikus események, szívinfarktus).

Milyen esetekben alkalmazható?

Fájdalomcsillapítás céljából fizikoterápiát leggyakrabban porckorong betegség esetében alkalmazunk. Az akut szakaszban, mikor nagyon intenzív a fájdalom, diadinamik, TENS alkalmazása csökkentheti a fájdalmat.

Hasonló hatást válthat ki az akupunktúra is. Hatékony a különböző gyulladásgátló és fájdalomcsillapító tartalmú krémek fonoforézise (ultrahanggal történő bevitele), illetve elektroforézise (egyirányú árammal történő bevitele).

Alkalmazhatunk még vákuum-masszázst is. Gyakran enyhíti a lumbágót, gerincfájdalmat a cryoterápia: lokálisan alkalmazott hideg, amit egy speciális készülék segítségével állítanak elő.



A legnagyobb szerepe a fizikoterápiának a gerinc eredetű fájdalom krónikus szakaszában van. Ekkor komplex fizikoterápiás kezelés alkalmaznak, a fentebb felsorolt kezeléseket együtt írják fel a gyógyfürdői kezelésekkel, masszázzsal. Ezt évente kétszer is lehet ismételni.

Fájdalomcsillapítás céljából az akut szakaszban, valamint a viszonylagosan panaszmentes krónikus szakaszban megelőzés céljából javasolt a gyógytorna.

Akut fájdalomnál egyéni gyógytornát alkalmaznak, ami az érintett izmok nyújtásával csökkenti a fájdalmat. A fájdalommentes szakaszban az izmok erősítése a cél, ami tehermentesíti a beteg gerincet. Ekkor a megtanult gyógytornát, élete végéig mindennap alkalmaznia kell a betegnek.

Nem mindig ajánlott!

Vannak olyan típusú fájdalmak, melyeknél nem javasolt a fizikoterápia rutinszerű alkalmazása. Ezek a neuralgiák és neuropátiák. Ebben az esetben a fizikoterápia felerősítheti a fájdalmat, és nem befolyásolja pozitívan a gyógyulás folyamatát.

Ezekre a fájdalmakra speciális gyógyszerek alkalmazása javasolt, melyek oki terápiaként is használhatóak, ezért a neuralgiák és neuropátiák esetében neurológiai szakvizsgálat javasolt.

Fizikoterápia csak orvosi javallatra!

Bár a fizikoterápiás készülékeket üzleti okok miatt be tudják szerezni a betegek, és meg is tanulhatják a helyes használatát, fizikoterápiát csak is orvos írhat fel!

Hiszen a tartós fájdalom pontos okát minden esetben feltétlenül tisztázni kell.

A fájdalom mögött állhat olyan betegség, amit másképpen kell kezelni, és állhat rosszindulatú daganat is, aminek a burjánzását a fizikoterápia kifejezetten fokozza.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kerekes Éva, neurológus és gyermekneurológus