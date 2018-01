Gyakran együtt jár a D-vitamin-hiány és a pajzsmirigyzavar

A D-vitamin-hiány leginkább fáradtság, immungyengeség formájában jelentkezik, ám ha hosszú időn keresztül fennáll, akkor a pajzsmirigy működésére is hatással lehet. Dr. Békési Gábor PhD, pajzsmirigy-specialista ezért a pajzsmirigyfunkciók ellenőrzését javasolja azoknak, akik D-vitamin-hiánnyal küzdenek, hiszen a kettő erősítheti is egymás tüneteit.

Nem biztos, hogy az őszi fáradtság okozza rossz közérzetét

Alacsony téli D-vitamin-szint a betegségek hátterében

Ahogy odakint egyre rosszabbra és komorabbra fordul az idő, sokakon őszi fásultság lesz úrrá. Ez bizonyos mértékig normálisnak mondható, ám ha huzamosabb ideig fennáll a probléma, akkor az akár hormonális zavarra is utalhat. A pajzsmirigy-alulműködés egyik vezető tünete ugyanis az álmosság és a fáradtság, amit könnyű összetéveszteni az ősszel jelentkező panaszokkal.

Nem árt azonban tudni, hogy a pajzsmirigyzavar gyakran D-vitamin-hiánnyal együtt jelentkezik, így fokozzák egymás tüneteit. Éppen ezért, amennyiben D-vitamin-hiányban szenved, úgy érdemes a pajzsmirigyfunkcióit is ellenőriztetnie, hiszen ha D-vitamin-hiány és pajzsmirigyzavar egyszerre áll fenn, úgy a kellemetlen panaszait egyedül a vitaminpótlás nem orvosolja - figyelmeztet dr. Békési Gábor PhD, pajzsmirigy-specialista.

Ezért függ össze a D-vitamin és a pajzsmirigyzavar

D-vitamin: hiányzik, mint egy falat kenyér!

A D-vitaminról sokáig azt hitték, hogy egy „egyszerű” vitamin, ám az utóbbi évek kutatásai során a tudósok rájöttek arra, hogy már-már hormonként viselkedik, így fontos szerepe van a hormonháztartás egészséges működésében. Éppen ezért hiánya gyakran jár együtt inzulinrezisztenciával, illetve pajzsmirigyzavarral is.

Egy kínai tanulmányban például megfigyelték, hogy az autoimmun pajzsmirigy-alulműködésben szenvedők 82 százalékánál D-vitamin-hiány is fennállt, vagyis kevesebb mint 20 ng/ml volt a szintjük, és még ennél is nagyobb volt a D3-hiány, amennyiben magas anti-TPO-értéket (>1300) is megállapítottak.

Az autoimmun pajzsmirigyzavarban szenvedők magasabb anti-TPO-szintje tehát összefüggésben áll a D-vitamin-hiánnyal, mivel ez utóbbi egyfajta cohormonként viselkedik a pajzsmirigy működésében.

Egy másik tanulmányban azt is megfigyelték, hogy a Hashimoto-betegek magasabb TSH-szinttel és megnagyobbodott pajzsmiriggyel is rendelkezhetnek. Éppen ezért a szakemberek azt tanácsolják, hogy a két állapotra egy időben kell gondolni, és indokolt esetben egy időben is szükséges elkezdeni a kezelésüket.

Vérvétellel megállapítható

Mind a pajzsmirigyfunkciók, mind a D-vitamin-szint egyszerű vérvétellel megállapíthatók. Mivel a két probléma szorosan összefügg egymással, így érdemes mindkettőt egyszerre vizsgálni. Pajzsmirigy-alulműködés esetén a leggyakoribb terápiás mód a gyógyszeres hormonpótlás, míg D-vitamin-hiánykor táplálékkiegészítő meghatározott dózisban való szedését javasolják az orvosok.

(Budai Endokrinközpont - Dr. Békési Gábor PhD, pajzsmirigy-specialista)