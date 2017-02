Hormonpótlás pajzsmirigyműtét után

Ha a pajzsmirigy jelentős része kikerül a szervezetből, ennek hormontermelését pótolni kell, hiszen a pajzsmirigy által termelt tiroxin és trijódtironin az egész test anyagcseréjére jelentős hatással bír.

A pajzsmirigyműtét oka lehet rosszindulatú daganat, jóindulatú göb esetleg göbök, működési zavarok, vagy nagy a környező szerveket nyomó golyva. A diagnózis függvényében a pajzsmirigyet vagy teljes egészében el kell távolítani, vagy csak egy lebenyt, esetleg csak magát a göböt operálják ki. Ha a pajzsmirigy jelentős részét eltávolítják, a szerv által termelt hormont pótolni kell, hiszen a tiroxin és trijódtironin hormonok jelentős hatással bírnak a teljes szervezetre nézve.

A hormonpótlás alapelvei azonosak, bármi is volt a pajzsmirigy részleges vagy teljes eltávolítását szükségessé tevő ok (pajzsmirigy-megnagyobbodás, pajzsmirigy daganat, egyéb ok).

Hormonpótlásra szolgáló gyógyszerek

A hormonkezelés indítását már az operációt végző sebész javasolhatja, a betegek ilyenkor gyógyszer javaslattal mennek haza. Ma több készítmény is rendelkezésre áll, hatóanyaguk a levothyroxin, és többféle mennyiségi kiszerelésben kerülnek forgalomba.

A leggyakrabban alkalmazott készítmények felszívódását befolyásolja az étkezés, ezért mindegyikre érvényes, hogy a gyógyszert éhgyomorra, reggel, étkezés előtt fél órával javasolt bevenni. Létezik a hatóanyagot folyékony formában tartalmazó kapszula is, amely felszívódását a gyomor pH értéke nem befolyásolja annyira, így az étkezésektől sem kell függővé tenni a bevételét. Hátránya a magasabb ár.

Hormonpótlás: rendszeres kontroll szükséges

A fenti gyógyszerek ugyanazt a hormont tartalmazzák, amit a test termel (illetve ez esetben termelne). Nem kell tartani ezektől a készítményektől, csak annyi hormont adagol az orvos, ami az anyagcserét normális mederben tartja.

A hormonpótlás megkezdését követően ellenőrizni kell a szervezet hormonszintjét. Ez vérvétellel történik. Ezt általában 6 héttel a műtétet követően végzik el. Ha a hormonszint megfelelő, a gyógyszer dózis változatlan marad, ha eltérést mutat a laboreredmény valamelyik irányban, akkor a tabletta adagján módosítani kell. Ha már beállt a megfelelő hormonszint a pótlás mellett, elegendő 3 havonta, majd később indokolt esetben még ritkábban ellenőrizni a beteg pajzsmirigy funkciós értékeit.

Jó tudni, hogy ilyenkor azt javasoljuk, hogy a vérvétel napján a beteg ne vegye be a gyógyszert, csak vigye magával, és a beavatkozás után nyelje le. Ez a pontosabb meghatározás érdekében szükséges.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Fáklya Mónika,

endokrinológus, gyermekgyógyász