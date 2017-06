Egy gyógyíthatatlan betegség - Az IBD

Magyarországon közel 45 ezer ember él együtt az IBD (Inflammatory Bowel Disease, magyarul gyulladásos bélbetegségek) nevű gyógyíthatatlan kórral, amely a Crohn-betegség és a colitis ulcerosa összefoglaló neve. Ezek a betegségek olyan általános tünetekkel járnak, melyek alapján eleinte nehezen elkülöníthetőek egyéb tápcsatornai panaszoktól.

A gyulladásos bélbetegségekkel élők többségénél a tünetek fiatal felnőttkorban jelennek meg először, de egyre gyakrabban diagnosztizálják már gyermekkorban is. Bár a betegség során panaszmentes időszakok is előfordulnak, a tünetek kiújulásának időszakaiban az IBD a betegek életvitelét jelentősen befolyásolja. Tünetei többek között az erős, krónikus hasmenés, a hányinger, a fáradtság, a fogyás és a láz. Bár a teljes gyógyulás még nem lehetséges, a cél továbbra is a tünetmentes állapot elérése és fenntartása.

Hirdetések

A legfontosabb tudnivalók a Crohn-betegségről

A Crohn-betegség a bélrendszer nyálkahártyájának gyulladásos, hasmenéssel és fájdalommal járó, akár az életet is veszélyeztető betegsége. Igaz, hogy jelenleg még nincs a gyógyítására eszköz, azonban a különböző terápiás beavatkozások segítségével a tünetei enyhíthetők, és akár hosszan tartó panaszmentesség (remisszió) is elérhető.

A Crohn-betegség tünetei

hasmenés

hasi fájdalom és görcsölés

vér a székletben

fekélyek

csökkent étvágy és fogyás

fisztulák vagy tályogok kialakulása

egyéb tünetek (pl.: láz és fáradtság)

A Crohn-betegség kialakulásának okai

A Crohn-betegség általában a vékonybél alsóbb szakaszait, vagy a vastagbelet érinti, de néha a végbél, a gyomor, a nyelőcső, illetve a száj is érintett lehet. Szemben a colitis ulcerosával, melyben a gyulladás folyamatosan terjedve a teljes érintett területen megtalálható, a Crohn-betegség párhuzamosan több helyen alakulhat ki úgy, hogy az érintett területek közt egészséges szövet van. Idővel mélybe hatoló nagy fekélyek képződhetnek a bélfalban.

Napjainkban nem tudják pontosan, hogy mi indítja el a Crohn-betegséget, de egyetértés van abban, hogy mi az, ami nem. Ma már általánosan elfogadott, hogy sem a stressz, sem pedig a helytelen étkezés nem eredményez ilyen jellegű problémát, azonban mind a két tényező ronthat a már meglévő tüneteken.

Olvasson tovább! A Crohn-betegségről részletesen

A legfontosabb tudnivalók a colitis ulcerosáról

A colitis ulcerosa az emésztőrendszer krónikus gyulladásával jár, jellegzetesen hasi fájdalom és hasmenés kíséri. Befolyásolhatja a mindennapi életvitelt, és néha életveszélyes szövődményekhez vezethet.

Általában a vastagbél és a végbél nyálkahártya felületes rétegeit, és jellegzetesen a bélszakasz összefüggő területeit érinti. Ez egy tipikus különbség a Crohn-betegség és a colitis ulcerosa között, hiszen a Crohn-betegségben a bélszakasz bármely területén foltokban kialakulhat mélyen, az érintett bélszakaszba hatoló gyulladás.

A colitis ulcerosa kezelésével a tünetek drámaian csökkenthetők és akár hosszú távú remisszió (tünetmentesség) is elérhető.

A colitis ulcerosa tünetei

végbéltáji fájdalom

székelési inger

nehéz székletürítés

véres-nyákos hasmenés

görcsös hasi fájdalom

fogyás

fáradtság

éjszakai izzadás

A colitis ulcerosa kialakulásának okai

A colitis ulcerosa - hasonlóan a Crohn-betegséghez - a belek gyulladását és kifekélyesedését okozza. Ellentétben azonban a Crohn-betegséggel - amely a vastagbél különböző részeit érintheti - a colitis ulcerosa általában egy összefüggő területen érinti a vastagbél nyálkahártya felületes rétegéit, a végbéltől kezdődően.

Nincs teljes egyetértés azt illetően, hogy mi idézi elő a colitis ulcerosát, de egyetértés van abban, hogy mi nem. Napjainkban már elvetették azt a teóriát, mely szerint a stressz áll a betegség hátterében, bár a stressz ronthat a tüneteken. Ehelyett a jelenlegi hipotézisek szerint az immunrendszer védekező mechanizmusa és a genetikai hajlam állhat a háttérben.

Olvasson tovább! A colitis ulcerosáról részletesen



Forrás: WEBBeteg összeállítás

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus