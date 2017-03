A gyermekkori has- és fejfájás hátterében hisztaminintolerancia is állhat

Óvodás- és iskoláskorban is gyakori, hogy a gyerekek hasfájásra panaszkodnak, emellett hányinger, hányás, fejfájás, hasmenés is jelentkezhet. Ilyen esetben a szülő sokszor nehezen tudja eldönteni, hogy az iskolai stressz, valamilyen étel, fertőzés vagy más betegség áll-e a tünetek hátterében. Visszatérő panaszok esetén érdemes hisztaminintolerancia irányába is vizsgálódni, ilyenkor a diétás tanácsok követésével a panaszok megszüntethetők.

Stresszes életmód és allergiák

Egyre többen küzdenek gyomor- és bélrendszeri tünetekkel, ez felnőttek és gyerekek körében is gyakori panasz. A kiváltó okot nehéz beazonosítani, hiszen a rossz szokásoktól kezdve a rohanó életmódon át az egyre gyakoribb allergiák és ételérzékenység is okozhatja a kellemetlen tüneteket. Ha kapkodva eszünk, nem rágjuk meg alaposan az ételt vagy túl sok készételt fogyasztunk, az már önmagában is elég a rossz emésztéshez – sorolja dr. Vass Noémi, gyermek gasztroenterológus. „Gyermekeknél hasfájás, puffadás, hasmenés oka lehet ételallergia, vagy intolerancia is, leggyakrabban a tejfehérje, tejcukor és a glutén tartalmú ételek fogyasztása okozza a panaszokat. Ilyen esetben ételallergia, laktózintolerancia, ill. cöliákia irányába történő vizsgálat segíthet beazonosítani a panaszokat okozó ételt.”

Gyakori iskolai hiányzások, tanácstalan szülő

Dr. Vass Noémi tapasztalatai szerint ritkán merül csak fel, pedig egyre gyakoribb, hogy a tüneteket hisztaminintolerancia okozza. „A hozzám forduló szülők többsége rendszerint hosszú ideje sikertelenül próbál utánajárni annak, hogy mi okozza a gyermeknél fellépő has- és fejfájást, hasmenést. Többségük egyre tanácstalanabb és elcsigázottabb, nem ritka, hogy a gyerekek az iskolából is sokat hiányoznak a visszatérő panaszok miatt.” Ha a korábban elvégzett vizsgálatok közt még nem került sor a hisztaminintolerancia szűrésére, akkor a doktornő szerint érdemes ezt is elvégeztetni.

Ételintolerancia: egészséges ételektől is lehet beteg a gyerek Hasfájás, étvágytalanság, fáradékonyság gyerekeknél az ételintolerancia miatt.



Évek is eltelhetnek a diagnózisig

Spanyol kutatók egy korábbi kutatásban megállapították, hogy a vizsgálatban résztvevő gyerekek esetében átlagosan 2 év és egy hónap telt el az első tünetek megjelenése és a hisztaminintolerancia diagnózisa közt. A Hospital Universitario Son Espases orvosai által végzett felmérésből az is kiderül, hogy a betegség többségében fiúknál jelentkezett, átlagosan 4 éves koruk körül. (Volt, akinél 6 hónaposan és volt olyan is, aki elmúlt 13 éves az első tünetek idején.) A leggyakoribb panasz a hasfájás és a hasmenés volt, ezt követte a fejfájás, a hányás és bőrkiütés.

Vérvizsgálattal kimutatható az enzimhiány

Az esetek többségében a hisztaminintolerancia oka, hogy csökkent, vagy hiányzó enzimműködés miatt a szervezetben a hisztamin lebontása nem megfelelő. A diamino-oxidáz (DAO) enzim mennyisége a szervezetben vérvizsgálattal kimutatható, s amennyiben bebizonyosodik, hogy a csökkent termelődés áll a hátterében, az enzim pótlására van lehetőség, tabletta formájában. Emellett természetesen diétát is javasolt tartani, a magas hisztamintartalmú ételeket kerülni kell.

Milyen ételek fokozzák a tüneteket?

A hisztaminban gazdag, illetve a szervezetben sok hisztamint felszabadító élelmiszerek listája meglehetősen hosszú. Ide tartoznak a különböző halfélék, sajtok, húsok és zöldségfélék is. Ha a gyerekkorban általában jellemző étkezési szokásokat vesszük figyelembe, akkor tüneteket okozhat például a tízóraira elcsomagolt szalámis, sajtos szendvics, a csokoládé, ketchup, a mogyoró, dió, citrusfélék, de a különböző készételekben és üdítőkben megtalálható élelmiszer adalékok is.

