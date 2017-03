Itt a fekélybetegségek szezonja

A tavasszal kiújuló gyomorfekély sok kellemetlenség és fájdalom forrása. Dr. Mármarosi István gasztroenterológus a betegség kialakulásáról és a kezelési lehetőségekről beszélt.

Savas hatás a gyomorban

A hasfájást sokan a gyomorfekéllyel azonosítják, holott a fekélybetegségek közel 90 százaléka nyombél- vagy patkóbélfekély, és csak 10 százaléka gyomorfekély. Jó tudni, hogy a nyombélfekély soha nem rákosodik el és a gyomorfekélynél is csak 0,5 százalékban lehet rosszindulatú szöveti elváltozás. Ennek kizárása végett fontos a gyomortükrözés elvégzése, a szövettani mintavétel, gyomorfekély esetén 3-6 hónap múlva a kontrollvizsgálat.

Gyomorpanaszok Élete folyamán mindenki tapasztal enyhébb vagy erősebb, rövid vagy tartós felhasi- illetve gyomorpanaszt. Ennek oka leggyakrabban átmeneti gyomorhurut, melyet okozhat stressz kiváltotta savtúltengés, vírusos vagy bakteriális fertőzés, csípős illetve fűszeres ételek, alkohol túlzott fogyasztása.



Gyomorpanaszok - milyen betegségekre utalhatnak?

A nyombélfekély hazánkban a lakosság 6 százalékát érinti, komoly problémáról van szó. A kialakulás eredője igen gyakran a gyomorégés, vagyis a reflux. Az emiatt fennálló erős savas-maró hatás károsíthatja a gyomornyálkahártyát, és kialakulhat a gyomorfekély, illetve a nyombélfekély.

A gyomorfekély kevésbé tipikus tünetei a felböfögés, a nyelési nehézség, a gyomorégés, az émelygés. Sokkal jellemzőbb, ha közvetlenül étkezés után jelentkezik a gyomortáji teltség- és nyomásérzés. A nyombélfekély jellegzetes tünete reggeli étkezés előtt jelentkező éles, szúró fájdalom, amely kialakulhat étkezés után kb. 2 órával és éjszaka is. A kivizsgálás alapja a gyomortükrözés, amely során az elváltozásokat monitorozza az orvos. Ha szükséges, mintavétel is történik, hogy szövettani vizsgálattal meghatározhassák, milyen mélységig érinti a folyamat a nyálkahártyát, nincs-e rosszindulatú elfajulás.

Veszélyes állapotot jelent, hogy a fekély sok esetben, leginkább időskorban nem jár panasszal, így figyelmeztető tünetek nélkül is bekövetkezhet akár a vérzés, akár az átfúródás. Amennyiben bárki késszúrásszerű hasi fájdalmat, szapora pulzust érzékel magán, esetleg vérhányással, vagy véres, fekete széklettel együtt, késlekedés nélkül forduljon orvoshoz, hívja a mentőket!

Mi okozhatja a fekélybetegségeket?

A gyomorfekély kezelése A gyomor- és nyombélfekély megfelelő gyógyszeres kezeléssel kontrollvizsgálatok mellett otthon is jól gyógyítható, ám a szövődménnyel járó esetek természetesen kórházi ellátást igényelnek.



Hogyan kezelhető a gyomorfekély?

Nem-szteroid gyulladásgátló gyógyszer, fájdalomcsillapító tartós szedése,

Helicobacter pylori nevű baktériummal történt fertőzés,

táplálkozás során bevitt savanyú, túl fűszeres, forró ételek, italok,

gyomorsav túltengéssel járó állapotok,

stressz,

ritkán fokozott savtermeléssel járó kórképek.

Az életmód segíthet

- A fekélyek, reflux betegség kezelésének alapköve a savas pH normalizálása – hangsúlyozza Dr. Mármarosi István gasztroenterológus.

- Enyhe esetben elegendő lehet, ha kerüljük a túl savanyú, fűszeres ételeket, az alkoholt, kávét, csokoládét, és a dohányzást is. A növényi zsiradékokat és a vajat is csak mértékletesen ajánlott fogyasztani. A szénhidrátok közül a keményítők - kenyér, péksütemények, keksz, rizs, tészta, burgonya – ajánlottak, mert bár rövidebb ideig tartózkodnak a gyomorban, nagyon jó savkötők. A zöldség- és főzelékfélékre, gyümölcsökre is nagy szükség van magas rost tartalmuk miatt, de ezeket egyéni érzékenység szerint kell megválasztani.

Ha az étrend megváltoztatása nem elég, gyógyszeres kezelésre van szükség. A terápia hatása 3-5 nap után kezdődik, de a betegnek – orvosi ellenőrzés mellett – akár évekig is szednie kell a gyógyszert. Csak akkor jön szóba műtéti megoldás, ha a fekély erősen vérzik, vagy átfúrja a gyomor/nyombél falát. A Helicobacter pylorit kombinált antibiotikus kezeléssel ki lehet irtani, s ezzel megelőzhető a fekély kiújulása.

