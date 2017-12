Mire figyeljünk, hogy meghitten tölthessük a karácsonyt?

A karácsony az emberiség és az év egyik legszebb ünnepe. Azonban ahhoz, hogy ez a néhány nap mindenki számára valóban boldog és meghitt hangulatban teljen, nem árt, ha néhány dologban kellőképpen elővigyázatosak és körültekintőek vagyunk. Nem is gondolnánk, hogy ez a családi ünnep milyen veszélyeket rejt magában.

A karácsonyi hangulatteremtés eszközei mérgezést okozhatnak!

A dekorációként széles körben használt mikulásvirág általában már december elejétől szolgál otthonunk díszeként. Ez a Mexikóból származó dísznövény leginkább piros színben ismert, de megtalálható rózsaszín, illetve krémszínű változata is. A növény feltűnő piros színe a gyermekek érdeklődését könnyen felkeltheti, ezért elhelyezésekor figyelembe kell vennünk, hogy tejnedve mérgező, a bőrre kerülve irritációt okoz, lenyelve hányinger, hányás jelentkezhet, súlyos mérgezést okozhat.

A másik népszerű kelléke a karácsony ünnepének a fehér fagyöngy, mely leginkább csóknövényként ismert. Története az észak-germán mitológiából származik: „a fagyöngy alatt elhaladó embernek csókot kell kapnia”. A fagyöngyöt gyógyászati célokra is alkalmazzák (magas vérnyomás és daganatos betegségek kezelésére) ugyanakkor potenciális veszélyt is jelent mérgező volta miatt.

Mérgezés leveleiből, illetve bogyóiból nagy mennyiségben történő elfogyasztásakor következik be, görcsös rángatózás, kóma jelentkezik és sajnos halállal is végződhet. Gyermekeknél már kisebb mennyiség is mérgezést okozhat, ezért tegyük olyan helyre, ahol számukra nem hozzáférhető.

Ha bármilyen mérgező növényt tartunk otthonunkban, olyan helyre helyezzük azt, ahol sem a gyerekek, sem a háziállatok nem férhetnek hozzá!

Az előkészületek is nagyfokú óvatosságot igényelnek!

A vacsora alapjául szolgáló hús feldolgozása során, egyetlen apró figyelmetlenség következtében megszúrhatjuk kezünket a késsel vagy a feldolgozandó hús csontjával, vagy vágott sebet ejthetünk azon, súlyosabb esetben, ha az ujjak részleges, vagy teljes amputációja is bekövetkezhet. A vágott sebet vízzel alaposan mossuk ki, ha a seb nyers hússal is érintkezett, forduljunk orvoshoz, mert tetanusz elleni injekcióra is szükség lehet.

A fenyőfa precíz befaragása a fenyőfatalpba is sérülésekkel járhat. A fokozott hangulat, a társaság, esetleg némi szeszesital fogyasztása befolyásolja az ítélőképességet, rontja a reflexeket, ami a baleset bekövetkezéséhez vezethet. A várakozás az ilyenkor kiemelkedően zsúfolt baleseti sebészet előtt, nem az a program, amit erre a napra tervez az ember, ezért fordítsunk kellő figyelmet az éppen végzett munkára és lehetőség szerint az alkohol fogyasztását kerüljük, ha még éles szerszámmal lesz dolgunk.

Az ünnepi vacsoránál mire figyeljünk?

A halászlé sokak asztalára kerül a karácsonyi menü fő fogásaként. A hal fogyasztása óvatosságot igényel, mivel ha véletlenül lenyeljük a halszálkát, a garatban elakadhat, leggyakrabban a nyelvgyökbe vagy a mandulákba fúródik, ritkábban a gégebemenet tájékára jut. A halszálka megakadása heves, szúró fájdalmat okoz. Ilyenkor orvosi beavatkozásra van szükség, ami során fogóval távolítják el a tévútra jutott idegentestet.

Mivel a nyálkahártyát felsérti, a szálka eltávolítása után visszamaradhat egy enyhe szúró jellegű fájdalom, ami másnapra általában megszűnik. Ha ez a fájdalom nem javul, ismételten keressünk fel fül-orr-gégész szaksegítséget. A nyelőcsőben történő elakadása nagyon ritkán fordul elő. A halszálka elakadása nem az egyetlen veszélyforrás az ünnepi vacsora során.

A túlzott mennyiségű, zsírosabb étel és a nagy mennyiségű alkohol fogyasztása megterheli a szervezetet. Enyhébb esetben megússzuk minimális hányással és hasmenéssel, azonban súlyosabb esetben a mértéktelen étel- és italfogyasztás, hasnyálmirigy-gyulladás kialakulásához vezethet.

Tünetei: gyomortájékban (epigastrium) érzett erős fájdalom, amely leggyakoribb formában övszerűen sugárzik, de minden irányba sugározhat. Hányinger és hányás jelentkezik, amelyhez hasi puffadás társul. Észlelhetünk hőemelkedést, esetleg lázat is. Ha a fenti tüneteket észleljük, minél előbb forduljunk orvoshoz!

A karácsonyfa és az ajándékok!

A karácsonyfára helyezett gyertya, csillagszóró tűzveszélyes! Soha ne hagyjuk az égő gyertyát vagy csillagszórót őrizetlenül! Otthonunkban, nem hozzáértő kezek által szerelt égősor is balesetveszélyes, elektromos áramütést okozhat. Lehetőleg kerüljük az ilyen eszközök használatát és vásároljunk megbízható forrásból származó elektromos berendezéseket. Beleértve a nem megfelelő helyen vásárolt, ajándéknak szánt elektromos tárgyakat is, amelyek szintén tűzveszélyesek lehetnek. Ellenőrizzük, hogy sértetlen-e a használati tárgy, a vezetékek borítása ép-e, ha bármilyen eltérést, rendellenességet észlelünk, ne helyezzük áram alá a készüléket!

További odafigyelést igényel a kisgyermekes családokban az apró karácsonyfadíszek elhelyezése a fán! A színes, csillogó díszek rendkívül érdekesek a gyermekek számára, és odavonzza őket! Szájukba véve lenyelhetik, a tárgy a nyelőcsőben elakadhat. Ilyenkor heves öklendezés lép fel, nyálfolyást észlelhetünk. Azonnal forduljunk orvoshoz! Súlyosabb esetben az apró tárgy a légcsőbe juthat, ilyenkor azonnal heves fulladás léphet fel. Ebben az esetben azonnal hívjunk mentőt, azonban a segítség helyszínre érkezéséig meg kell kísérelnünk az idegentest eltávolítását! A gyermeket fektessük a térdünkre úgy, hogy a feje a mellkasánál mélyebben helyezkedjen el, és ebben a testhelyzetben nyitott tenyérrel üssünk a lapockái közé. Ha a levegő áthalad a belélegzett tárgy mellett, heves köhögés, öklendezés, esetleg belégzésnél sípoló hang jelentkezhet. Ha ezt tapasztaljuk, akkor is azonnal hívjunk orvost vagy mentőt!

Ahhoz, hogy a karácsony ünnepe kellemesen teljen legyünk figyelmesek, körültekintőek! Időben kezdjünk hozzá az előkészületekhez, ne kapkodjunk! Alkohol fogyasztását követően ne vezessünk, ne használjunk éles szerszámokat!



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Borsi-Lieber Katalin