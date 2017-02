A pajzsmirigy betegségei és az elhízás - Van összefüggés?

Vitatott téma a szakértők közt, hogy az elhízás növeli-e a pajzsmirigy betegségek rizikóját, vagy a pajzsmirigy betegségeinek egyik tünete lehet-e a gyarapodó súly. Dr. Görömbey Zoltán endokrinológus a gyanú esetén szükséges kivizsgálás jelentőségére hívta fel a figyelmet.

A BMI-vel egyenes arányban nő a rizikó

Nemrégiben jelent meg az Archives of Surgery című szaklapban az a tanulmány, miszerint az orvosok nagy számban fedeztek fel az elhízott páciensek közt előrehaladott stádiumú és agresszív formájú papilláris pajzsmirigyrákban (PTC) szenvedő betegeket. Az Egyesült Államokban egyébként is emelkedik a pajzsmirigyrákos megbetegedések száma, különös tekintettel a PTC-re.

Az már eddig is közismert volt, hogy az elhízás számos daganatos megbetegedés rizikófaktora, ám az mindezidáig tisztázatlan maradt, hogy ez a magasabb rizikó felelős-e a felderített esetek számának növekedéséért. Az amerikai kutatók azonban most kijelentették: ahogyan nő a páciensek BMI-je (testtömeg-indexe), egyre emelkedik a PTC-s betegek aránya is.

Avital Harari és csapata az UCLA David Geffen School of Medicine-ből 443 páciens egészségi adatait vizsgálták meg, akiknek átlagéletkora 48,2 év volt. Ők valamennyien teljes pajzsmirigy-eltávolításon estek át, amely a PTC és más pajzsmirigy-daganatfajták kezelésének egyik bevett módszere. A szakemberek 4 kategóriába osztották a betegeket a BMI-jük szerint: normál (18.5-24.9), túlsúlyos (25-29.9), elhízott (30-39.9) és kórosan elhízott (>40).

Az elhízás okai Bár a testtömeg kialakulásában genetikai hatások is szerepelnek, a többletsúly oka az, hogy a bevitt kalória nagyobb, mint a felhasznált kalória. Ha Ön több kalóriát vesz fel, mint amennyit lead, akkor a szervezete zsír formájában tárolni fogja a felesleges kalóriákat.



Az elhízás okai

Megállapításaik szerint minél magasabb volt a BMI, annál előrehaladottabb stádiumú pajzsmirigyrákban szenvedett a vizsgált páciens. Különösen az elhízott és a kórosan elhízott betegeknél mutatkozott III. vagy IV. stádiumú rák, jelezvén hogy náluk jóval nagyobb a magas sejtes PTC előfordulási aránya. Vagyis minél nagyobb a súlyfelesleg, annál agresszívebb tumorfajtákkal kell szembenézniük a betegeknek.

Éppen ezért a kutatók arra figyelmeztettek, hogy az elhízott betegek kivizsgálásnál jóval körültekintőbben kell eljárni, és gyakran nem elégséges csupán a fizikális vizsgálat.

Nem egyértelmű az összefüggés

A University of California orvos szakértője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy kollégái kutatásából nem vontható le egyértelműen az a következtetés, hogy az elhízás okozza a pajzsmirigy rákot. Ugyanakkor elismerte, hogy a rizikót mindenképpen növeli. Ő maga azt hangsúlyozta, hogy az elhízott és egyben PTC-ben szenvedő betegeknek a rossz hír, hogy a daganat valószínűleg előrehaladottabb stádiumban lehet. A jó hír viszont, hogy a műtét még ilyen körülmények közt is biztonságosan elvégezhető.

Figyelmeztető tünetek esetén fontos a kivizsgálás

Dr. Görömbey Zoltán endokrinológus szerint bizonyított, hogy az elhízás számos betegség rizikófaktora, illetve ront a már kialakult állapotokon. A szakember szerint testsúlytól függetlenül mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, ha a pajzsmirigy betegségére utaló tüneteket észlelünk. Ilyenek lehetnek:

nyakduzzanat, feszülés

családban halmozódó cukor- illetve pajzsmirigybetegség

fáradékonyság, feledékenység, lelassult gondolkozás

hajlam a depresszióra

csökkent étkezés melletti hízás

rekedtség

zsibbadás a végtagokban

száraz, viszkető, megvastagodott bőr

székrekedés

halláscsökkenés

szemhéj körüli duzzanat

menstruációs zavarok, terméketlenség

csökkent libidó

lassúbb szívműködés

emelkedett koleszterinszint

fogyás, izzadékonyság, szapora szívverés, hasmenés, csökkent terhelhetőség

