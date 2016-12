A testsúly rendezése esélyt ad a terhességre

Az elhízás összefügg a meddőséggel, különösen, ha a testsúlyproblémák miatt úgynevezett PCOS (policisztás ovárium szindróma) is kialakul. A kapcsolódási pontokról és a megoldási lehetőségekről dr. Demjén László, az Oxygen Medical nőgyógyásza beszélt.

Ha felborul a hormonok egyensúlya

Bár a PCOS (policisztás ovárium szindróma) betegség előfordulása gyakori, megközelítőleg a nők 5-10 százaléka lehet érintett. Bár az elnevezés csupán a petefészek (ovárium) betegségére utal, mégis számos egyéb eltérés is áll a hátterében, melyek szerteágazó tüneteket produkálnak.

A rendszertelen vagy hiányzó peteérésen és menzeszen kívül apró ciszták jelenhetnek meg a petefészekben, pattanásossá válhat a bőr, emelkedhet a vér inzulinszintje, megnövekedhet a szőrzet az arcon és a testen, előfordulhat hajhullás, esetleg férfias jellegű kopaszodás is, valamint erősödhetnek a testsúlyproblémák is.

A betegség kialakulásában döntő szerepet játszanak az örökletes tényezők, de számos bonyolult mechanizmus is befolyásolja ezt. Így például az első menstruációs ciklus jelentkezését megelőző és követő hormonális változások, az anyai eredetű, méhen belüli androgén túlsúly (a mellékvesék által termelt, férfias nemi jelleg kialakításáért felelős hormonok), ami hozzájárul mind az agyalapi mirigy, mind a petefészkek, mind a mellékvese hormontermelésének tartós elhangolódásához. Van azonban egy olyan tényező is, amely életmóddal befolyásolható: az elhízás. Ez ugyanis nem csak a PCOS következménye, de kiváltó oka is lehet.

Amin változtatni lehet

A University of Iowa Hospitals and Clinics kutatói olyan kórosan elhízott nőket vizsgáltak, akik a PCOS miatt meddőséggel küzdöttek, de szerettek volna gyereket. Azoknak a hölgyeknek, akik ennek érdekében gyomor bypass műtétnek vetették magukat alá, az átlagosan 52-es testtömeg-indexük 60 százalékkal csökkent, 82 százalékuknak visszaállt a normális menstruációja és közel 80 százalékuknak megszűnt a 2-es típusú cukorbetegsége. Ráadásul a nők a műtétet követő 3 éven belül várandósak is lettek.

Az orvosok szerint a jelentős súlycsökkenés a terhesség alatt előforduló komplikációk esélyét is csökkenti, ami szintén nem elhanyagolható szempont. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a túlsúlyos nőknek komoly rizikót jelent a terhességi cukorbetegség, ami viszont a gyerek esélyeit növeli a korai években kialakuló diabéteszre és elhízásra.

Fontos az életmódváltás

Azon nőknek, akiknél nem extrém mértékű az elhízás, nem kell feltétlenül műtéti eljárással megszabadulni a fölöslegtől. A személyre szabott diéta és mozgás segíti az optimális inzulinszint elérését, ami az androgén tünetek javulását és a meddőség kezelését egyaránt javítja, csakúgy, mint a metabolikus szindrómát és a cukorbetegség kockázatát. Emellett természetesen a hormonszinteket is normalizálni kell a körültekintően megválasztott terápiákkal. Ilyen esetekben a nőgyógyász együtt dolgozik az endokrinológussal.– hangsúlyozza dr. Demjén László, az Oxygen Medical nőgyógyásza. – Nagyon fontos a PCOS megfelelő kezelése, hiszen így nem csak a tünetek szüntethetők meg, de megelőzhetőek a gyakori szövődmények - diabétesz, szív-és érrendszeri betegségek, vagy méhnyálkahártya daganat – kialakulása is.

