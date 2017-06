Egyes védőoltásokról hat héttel az utazás előtt kell gondoskodni

Külföldi, főként egzotikus országba való utazás előtt érdemes mielőbb utazási orvoshoz fordulni, mert egyes védőoltásoknál hat hétre is szükség van a védettség kialakulásához - mondta Jelenik Zsuzsanna infektológus az M1 aktuális csatorna műsorában.

A szakértő példaként említette a hepatitisz elleni kombinált védőoltást és a veszettség elleni oltási sorozatot, amelyek esetében a védettség kialakulásához négy-hat hétre van szükség.

Megjegyezte: bár a leghatékonyabb védekezési mód valóban a védőoltás, nagyon kevés betegség ellen létezik vakcina, az egzotikus országokban rendkívül gyakori hasmenéses megbetegedések közül például csak kettő ellen van.

Azokat a megbetegedéseket, fertőzéseket, amelyek ellen tehát nincs védőoltás, az utazónak úgy kell kivédenie, hogy ismernie kell a fertőzés módját - mondta Jelenik Zsuzsanna, hangsúlyozva: a tájékozódás legjobb módja, ha az utazó jóval az indulás előtt felkeres egy utazási orvost, aki pontosan tudja, hogy a különböző földrészeken mire kell számítani, milyen betegségek fordulnak elő, és megfelelő információkat ad a megelőzés módjairól.

Óvatosan az antibiotikumokkal!

A szakértő arra is figyelmeztetett: a hasmenéses megbetegedéseket nem szabad automatikusan antibiotikummal kezelni, főként nem ismeretlen, az adott országban vásárolt szerrel, mert allergia, érzékenység léphet fel, és tönkreteheti a bélflórát is. Ebben a tekintetben is a szakember, az utazási orvos tanácsát kell követni, ha szükséges, ő előre ellátja a megfelelő antibiotikummal az utazót - tette hozzá.

Arra, hogy milyen hétköznapi dolgokra kell jobban figyelni külföldön, az infektológus példaként hozta fel, hogy ha az adott országban nem iható a csapvíz, akkor egy olcsóbb étteremben néhány jégkockától vagy fogmosás közben szájba kerülő víztől is hasmenést lehet kapni. Illetve, hogy a kutyák számára is nyitott tengerpartokon nem mezítláb, hanem úszócipőben érdemes sétálni a homokban, a gyerekeknek is, mert a kutyaürülékből származó paraziták a bőrön keresztül bejuthatnak a szervezetbe.

