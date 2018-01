Döntse el, kié legyen az év praxisa

Pályázatot hirdetett a magyarországi és a határon túli magyar háziorvosok, illetve az őket ajánló páciensek számára az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyi Államtitkársága.

„Az év praxisa a Kárpát-medencében” pályázat keretében nyolcadik alkalommal küldhetik be történeteiket háziorvosukról a betegek a www.evpraxisa.hu portálra, majd a második szakaszban szavazhatnak is a zsűri által kiválasztott tíz magyarországi és tíz határon túli háziorvosra – hangsúlyozta dr. Szentes Tamás.

Kiemelte, hogy a pályázat azért is fontos az államtitkárság számára, mert a háziorvosi praxis az első pont, ahol a lakosság találkozik az egészségügyi rendszerrel. Ha ez a kapcsolat jól működik, a beteg nagyobb eséllyel jut hatékonyabb ellátáshoz, legyen az alapellátás, vagy szakellátás. Fontos, hogy a háziorvos és a beteg szoros és bizalmi kapcsolatot alakítson ki, hiszen az orvos csak így kaphat megfelelő információt betege életmódjáról, családi körülményeiről, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy segítsen megőrizni páciense egészségét.

Fontos visszajelzés

Közölte, hogy „ Az év praxisa a Kárpát-medencében” pályázat fontos visszajelzés, de elsősorban nem az ellátás minőségéről, hanem az orvos-beteg kapcsolatról, amit nagyon sokan megpróbáltak devalválni az elmúlt években. „Most az egészségügyi ellátás fundamentumát, az orvos-beteg kapcsolatot kell helyreállítanunk!”

„Határokon átnyúló kezdeményezésről van szó, hiszen összetartozunk a trianoni határ túloldalán rekedt honfitársainkkal” – folytatta a pályázat fontosságának elemzését a zsűri társelnöke. Arra is emlékeztetett, hogy csak egészséges nemzetnek lehet jövője, s hangsúlyozta, hogy küldetésünk megbecsülni azokat a kollégákat, akik a határokon túl biztosítják a családok egészségügyi ellátását.

Horváth Ildikó professzor, a Korányi Intézet orvos-igazgatója idén először vesz részt a zsűri munkájában. „Nagyszerűnek tartom, hogy ebben a pályázatban a közre, a betegre bízzuk annak eldöntését, hogy kiben hisz, és kit tart a legjobbnak. Mi tüdőgyógyászok szorosan együttműködünk a háziorvosokkal, elsősorban népegészségügyi kérdésekben - így például a dohányzás leszokás támogatásában - látjuk azt a kemény munkát, amit a mindennapokban végeznek azért, hogy az országos és a határokon át kitűzött célok megvalósuljanak. A pályázat igazi jelentősége, hogy nem ismer határokat. Nagy az alapellátást végző gyógyítók felelőssége itthon és a határon túl is, éppen ezért megkülönböztetett figyelmet érdemelnek, amit ez a pályázat biztosít is számukra.”

Nemcsak szakmailag, emberileg is kiemelkedő

B. Király Györgyi, a projekt vezetője hangsúlyozta, hogy a korábbi pályázatokra beküldött történetek meggyőzően mutatják, hogy mennyi remek háziorvos és mennyi fantasztikus teljesítmény van a magyar egészségügyben, s hogy a praxisok sokasága nem csak szakmailag kiemelkedő, hanem emberi szempontból is sokkal nagyobb elismerést érdemelne. A program szervezője felhívta a figyelmet arra is, hogy az előző pályázatok hozadékaként „Az év praxisa a Kárpát-medencében” fontos közösségformáló szerepet játszik - különösen a hazai és a határon túli kistelepüléseken- hiszen idős otthonok, könyvtárak, iskolák, polgármesterei hivatalok fogtak össze az ajánlások és a szavazás során is, hogy az ő orvosuk legyen a nyertes, azaz bekerüljön a TOP listások közé.

A betegek 2018. május 10-ig ajánlhatják egy-egy életmentő, vagy éppen hétköznapi történet megírásával és elküldésével háziorvosukat. A történetek alapján az Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár vezette tizenegy tagú zsűri kiválasztja azt a tíz-tíz magyarországi, illetve határon túli háziorvost, akikre május 20-tól június 2-ig az internetes portálon szavazhatnak a betegek.

A zsűri tagjai

Berszán Lajos atya, gyimesfelsőloki plébános

Béres Klára a Béres Gyógyszergyár kommunikációs igazgatója, a Béres Alapítvány elnöke

Tóth Róbert az Egis kereskedelmi igazgatója

Dr. Horváth Ildikó

Dr. Farsang Csaba

Dr. Kásler Miklós és Dr. Rurik Imre professzorok

Debreceni Mihály az MTVA felelős szerkesztője

Sztankó Péter a Webbeteg ügyvezető igazgatója

A díjátadón a nyertes háziorvosok az erkölcsi megbecsülésen túl értékes orvosdiagnosztikai eszközöket vehetnek át a pályázatot támogató cégek felajánlásának köszönhetően.

