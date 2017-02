Betegszállítás és betegmentés: ki, mikor hívhatja?

Mentésnek tekintjük még az életmentő orvosi eszköz és gyógyszer, valamint átültetésre kerülő szerv sürgős szállítását, sőt, az életmentést végző orvosok helyszínre szállítását is. Mentésnek számít a mozgóőrség is, azaz a balesetek helyszínén, továbbá tömeges balesetek és rendkívüli esetek kárhelyén a helyszín biztosításának, illetve a veszélyhelyzet elhárításának idejére biztosított mentési készenlét is.



Külön térítés ellenében is lehet mentési szolgáltatásokat kérni, így például meghatározott helyen és ideig tartó rendezvény biztosítását olyan helyszínen, amely balesetveszély szempontjából fokozottan kockázatos helyszín - például egy építkezés, illetve helyszínbiztosítás történik fesztiválokon is.



Ellátások hazánkban