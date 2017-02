A legjobb háziorvos - Még három hónapig küldheti be ajánlatát

Tavaly decemberben sajtótájékoztató keretében hetedszer indították el a szervezők Az év praxisa a Kárpát medencében pályázatot, amelyben keresik a tavalyi év legjobb, a betegeivel legtöbbet törődő háziorvosát, nővérét, egyszóval praxisát.

A jelölések folyamatosan érkeznek - eddig Szolnokról, Mátraderecskéről, Kecskemétről, Pusztaföldvárról - a pályázat oldalára, személyes történetek helytállásról, gyógyításról és gyógyulásról, lelkiismeretről, hivatásról, sugallván, hogy a médiában ne csak az legyen a hír, hogy betegeiket elhanyagoló orvosok és nővérek szerepelnek az egészségügyben, hanem az is, hogy a hivatásuknak élő háziorvosok és nővérek vannak többen!

6 év alatt eddig 120 praxist díjaztak

Az elmúlt években, hat esztendő alatt több mint 1200 hazai és határon túli remek háziorvos, és legalább ennyi nővér élvezhette páciensei és tágabb környezete elismerését, vehetett részt a nemes versengésben. Közülük százhúszan kapták meg „Az év praxisa a Kárpát medencében" kitüntető elismerést Budapesten, az Emberi Erőforrás Minisztérium Egészségügyi Államtitkárságának épületében.

Ahogyan a kiírásban is olvasható: „Az év praxisa a Kárpát-medencében„ díjat 10-10 háziorvos nyerheti el - munkatársaival, a nővérekkel együtt - határon innen, és határon túl. Idén is csakúgy, mint tavaly, a hazai családorvosok mellett a felvidéki, az ukrajnai, az erdélyi és a vajdasági magyar orvosok is bekerülhetnek a díjazottak közé! Elsősorban a páciensek, de az önkormányzatok, tisztiorvosi szolgálatok, civil szervezetek, kórházi osztályok, szakorvosok, plébániák, iskolák, idős otthonok javaslatait is várják a szervezők!

Május közepéig várják az ajánlásokat

A hazai ajánlások mellett várják az erdélyi, vajdasági, felvidéki, kárpátaljai beküldők történeteit is, hiszen tavaly az ott dolgozó háziorvosok és nővérek is ott álltak a tíz legjobb határon túli nyertes között a díjátadón!

A történetek beküldésének határideje: 2017. május 10.

(Jelöléseiket, gyógyulásuk történetét az ajánló oldalon küldhetik be.)

A pályázat hivatalos weboldala a www.evpraxisa.hu címen érhető el.

