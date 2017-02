Az ápolók ott vannak életünk kezdetén és az elmúlás pillanatában

Az európai Uniós direktívák szerint ma az lehet regisztrált ápoló, aki 4600 órás képzés keretén belül 50-50 százalék elméleti és gyakorlati arányban a tananyagot elsajátítja, és erről vizsgát tesz. Elvégezhet egy nő és egy férfi szakiskolai képzést, OKJ-képzést, valamint beiratkozhat egyetemre, ahol akár mesterfokozatot is szerezhet a leendő ápoló.



Homonyik Józsefné, a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály szülésznője a gimnáziumi tanulmányai után jelentkezett a Kenézy kórházba, ahol elvégezte az ápoló asszisztens képzést. "A két éves gyakorlat alatt több osztályon is voltam, így a szülészeten is. Ez a terület tetszett meg, már akkor tudtam, hogy nehéz, de szép hivatás lesz. Itt maradtam és továbbtanultam szülésznőnek" - mesélte a szakápoló. "Szülésznői feladatokat látunk el a szülőszobán, levezetjük a szülést is, együttműködve az orvossal. Van, amikor éppen az orvos segít nekünk. Osztályon, így a nőgyógyászaton ápolói feladatok vannak. Általában egy-két évig dolgozunk egy adott osztályon, majd a szülészetre kerülünk. Mindenki, mindenhol dolgozik."



