2017: változások az egészségügyben

Nőtt a minimálbér összege, így a társadalombiztosítási járulékfizetésnél is változás történt. Új készítmények lesznek támogatottak a gyógyszertárakban, valamint csökken a tej és a tojás áfája. Fejlesztéseket ígér a kormány az egészségügy területén, illetve bérrendezés is várható. Csak néhány fontos változás az idei évre.

A bruttó minimálbér 127 650 forintra, a nettó pedig 84 887 forintra emelkedett idén, ez alapján változik a járulékok összege is, így a biztosítással nem rendelkezők és az egészségügyi szolgáltatásra más jogcímen sem jogosultak által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7110 forintra módosul. A magasabb összeget először februárban kell fizetni.

Hirdetések

A szociális hozzájárulási adó és ezzel egyidejűleg az egészségügyi hozzájárulás mértékét az eddigi 27-ről 22 százalékban, 2018-ra pedig 20 százalékban állapítja meg a jogszabály, mint azt a hat évre szóló bérmegállapodásban rögzítette a kormány, valamint a munkaadói és a munkavállalói oldal.

Megemelkedett a társadalombiztosítási és álláskeresési ellátási alap a kisadózóknál (kata), azaz a havi 50 ezer forintból nagyobb összeg képezi a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékalapot.

Ingyenes vakcina, támogatás a gyógyszereknél

Ahogyan az „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégiában is megfogalmazódott: növekedjen a lakosság egészségben eltöltött éveinek száma. Kormányzati prioritás, hogy 2017-től kezdve a meningococcus C típusa elleni vakcina ingyenesen elérhetővé válik minden két éven aluli gyermek számára. Ez mérföldkő az életveszélyes betegség megelőzésében, ugyanakkor felhívja az egészségpolitikai döntéshozók figyelmét arra, hogy a megbetegedések túlnyomó többségért Magyarországon és egész Európában a baktérium B és C csoportjai együttesen felelősek.

Január 1-jétől a gyógyszertámogatás vonatkozásában új gyógyszerek, illetve új indikációk válnak elérhetővé társadalombiztosítási támogatással. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (volt OEP) gyógyszerkeresőjének segítségével megtudhatja egyebek mellett azt is, hogy az ön által szedett, társadalombiztosítási támogatással rendelkező gyógyszer mennyibe kerül, milyen más támogatott készítménnyel helyettesítheti, ha éppen nem elérhető.

Kórházi fejlesztés, béremelés

Támogatás a fiatal orvosoknak Ismét elindítják a rezidens támogatási programot. Az ösztöndíjasok a szakmai területtől függően havi 100-200 ezer forintban részesülhetnek. A kormány a fiatal orvosok itthon tartása érdekében meghirdetett ösztöndíjpályázatra a korábbi években eddig több mint 4,5 milliárd forintot fordított.

Idén folytatódik az egészségügyi dolgozók béremelése: az ápolóké 2019-re átlagosan 65 százalékkal, a szakorvosok és szakgyógyszerészek bére két év alatt 207 ezer forinttal emelkedik.

Jelentős fejlesztések várhatóak a betegellátásban.10 milliárd forintot biztosítanak a gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztésére, 58 milliárd forintot a minőségi egészségügyi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításának fejlesztésére, 4,4 milliárd forintot az ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas programra, valamint 2,7 milliárd forintot a pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztésére. 2017-ben cél továbbá a Pest megyei és a budapesti ellátó hálózat koncentrált fejlesztése is, amely kiterjed az infrastrukturális és az eszközállomány megújítására egyaránt.

Több tejet ihatunk?

Egészségügyi vonatkozása is lesz annak, hogy januártól csökkent a legfontosabb élelmiszerek, így a tej, baromfi, tojás áfakulcsa, 27-ről 5 százalékra. Többször is foglalkoztunk a tej és tejtermékekkel, kiderült, van helye a táplálkozásunkban a tejnek. Turcsák Katalin dietetikus elmondta, a legfontosabb kalciumforrásunk, tartalmazza a hasznosuláshoz fontos D-vitamint és laktózt, azaz a tejcukrot, valamint fehérjéi teljes értékűek és könnyen emészthetőek.

Változások a gyermekes családoknál

Adómentes lett a bölcsődei mellett az óvodai szolgáltatás, az óvodai ellátás is, így ha a szülő kisgyermeke bölcsődei vagy óvodai ellátásáért fizetendő díjról odaadja a munkáltató nevére szóló számlát a munkáltatójának, akkor a vállalkozás által megtérített összeg teljesen köztehermentes lesz.





2017-ben tovább növekszik a két gyermeket nevelők adókedvezménye, ami évente 60 ezer forintos többletmegtakarítást jelent majd az érintett családoknak. Az első házasok továbbra is két évig vehetik igénybe a havi 5 ezer forintos adókedvezményt, akkor is, ha közben gyermeket várnak, továbbá a minimálbér 15 százalékos emelésével a gyed maximális összege is emelkedik: a jelenlegi 155 400 forintról 178 500 forintra.



Megszűnt az Erzsébet-juttatás, az eddig kiadottak érvényességi idejükön belül még beválthatóak. A gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány adómentességét a rendelkezés nem érinti.

Dopping: bővülő tiltólista

A fiatalok egészsége és biztonsága érdekében 18 vegyület kerül fel az új pszichoaktív anyagok jegyzékére, valamint 13 új egyedi pszichoaktív anyag kerül át a hatóságok szigorúbb eljárását biztosító kábítószerekkel egy tekintet alá eső veszélyes pszichotróp anyagokat tartalmazó törvényi és kormányrendeleti jegyzékre. Bővült a nemzetközi doppingellenes szervezet, a WADA tiltólistája.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Tóth András, újságíró

Forrás: NAV, Ado.hu, Kormány.hu, WADA, MTI