Mit lehet tenni, ha valaki nem tudja személyesen kiváltani az e-receptjét?

Fekvőbetegeknek, gyerekeknek, baleset esetén ki és hogyan válthat ki gyógyszert 2019-től? Mire való a receptfelírási igazolás, és ezt hol, kinek és mikor kell kérnie?

Az elektronikus vények nagy előnye, hogy a papír alapú felírás nélkül is kiválthatóak a korábban felírt gyógyszerek a gyógyszertárban, így ha otthon hagytuk a felírási igazolásunkat, és elutaztunk otthonról gyógyszer nélkül, van megoldás. Azonban ilyen módon, tehát felírási igazolás nélkül, az elektronikus vényre felírt gyógyszereket csak személyesen lehet kiváltani személyi igazolvány és TAJ-kártya felmutatásával. Régi típusú személyi igazolvány esetén mindenképpen szükség van a TAJ-kártyára is, új típusú igazolvány esetén azonban elegendő az igazolvány PIN-kódja, hiszen az igazolvány a TAJ adatait is magában hordozza. De mi lesz akkor, ha már papír alapú receptet nem kapunk, és személyesen nem tudjuk kiváltani vényünket?

Hirdetések

Az elektronikus vényekről 2018-ban még kötelező felírási igazolást kiállítania az orvosnak, amely a régi típusú vényektől mindössze annyiban különbözik, hogy tartalmazza a „Felírási igazolás” feliratot, illetve egy harmadik vonalkódot. 2019-től azonban a felírási igazolás kiállítása csak a 14 év alatti betegek esetében lesz kötelező, mindenki másnak külön kell jeleznie, hogy szüksége van rá.

Mit kell tudni az e-recept kiváltásáról? 2017 novemberében bevezetésre került az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), melynek egyik eleme, hogy a gyógyszerek elektronikus vény (e-recept) formájában kerülnek felírásra. Ez azt jelenti, hogy a beteg számára felírt vényeket a felíró orvos az EESZT rendszerbe feltölti, majd gyógyszerkiváltáskor a gyógyszertárban ezeket a vényeket szintén az EESZT rendszer segítségével letöltik, és az alapján a gyógyszert kiadják. Az e-recept ugyanúgy tartalmazza azokat az adatokat, melyek a papír alapú vényen, illetve felírási igazoláson is szerepelnek. Az e-recept egyik nagy előnye, hogy a saját vényeket már a papír alapú felírási igazolás nélkül is kiválthatjuk.

És mi lesz 2019-től, ha nem tudjuk személyesen kiváltani vényünket? - Aggodalomra semmi ok!

14 év alatti betegek esetében 2019-től is mindenképpen kell felírási igazolást adnia a kezelőorvosnak, hiszen kiskorú beteg egyedül, személyesen nem válthatja ki a gyógyszereit. Emellett minden olyan betegnek érdemes lesz kérnie az orvost, hogy állítson ki számára felírási igazolást a felírt gyógyszerekről, aki tudja, hogy feltehetően nem ő fogja kiváltani a gyógyszereit, hanem valaki mást fog ezzel megbízni. Ugyanez vonatkozik a fekvő betegekre vagy idősotthonokban élőkre is, akik esetleg nem járnak ki az otthonból, vagy az otthon intézi a gyógyszerellátásukat. Ezekben az esetekben csak felírási igazolással lesz majd lehetőség gyógyszert kiváltani. Felírási igazolással ugyanis ugyanúgy történik a gyógyszerkiváltás, mint eddig, vagyis a gyógyszert átvevő személy aláírásával jelzi a felírási igazoláson, illetve a patikában nyomtatott kiadási igazoláson a gyógyszer átvételét. Ez a személy bárki lehet: rokon, ismerős stb..

És ha nem elektronikus?

Fontos arra is figyelnünk, hogy bizonyos esetekben nem elektronikus vényt állít ki az orvos, hanem régi típusú vényt. Ilyen például, ha kézzel írott a vény, vagy ha az elektronikus rendszer valami miatt nem működik. Ilyen esetekben a gyógyszerek kiváltásához minden esetben szükség van a papír alapú vényre, akkor is, ha személyesen váltjuk ki az adott gyógyszert.

Nem helyettesíti az orvosi vizitet! Sokan hiszik azt, hogy ha a vények elektronikusan is elérhetőek a gyógyszertárban és kiválthatóak, akkor már az orvoshoz el sem kell menni. Ez viszont nem igaz. Az elektronikus rendszer az orvosi vizitet nem váltja ki, csak az egészségügyi ellátást könnyíti meg.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész

Kép forrása: e-egeszsegugy.gov.hu/e-recept