Kevesebbet és változatosan kell étkezniük az időseknek

Napi öt adagra elosztott változatos étkezést javasol az idősebbeknek Veresné Dr. Bálint Márta. Az Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a csontok egészségéhez ebben a korban különösen fontos kalciumot főként tejből vagy tejtermékből lehet megszerezni.

Az időskor meghatározása nem egységes

De általában az érvényes nyugdíjkorhatárt tekintik az időszak kezdetének. Az Idősügyi Nemzeti Stratégiában az Egészségügyi Világszervezet életkor szerinti felosztását használjuk. Eszerint a 60–74 év közöttiek az idősödők, a 75–89 évesek az idősek, a 90 év fölöttiek pedig a nagyon idősek. Veresné Dr. Bálint Márta szerint változatos táplálkozással elegendő tápanyaghoz juthatnak az egészséges, aktív idős emberek.

A változatosság azt jelenti, hogy minden ételcsoportból fogyasszanak, tehát zöldség, gyümölcs, gabonafélék, jó minőségű sovány húsok, halak, tojás, tej- és tejtermékek mellett a lehető legkevesebb zsiradék, só és cukor. Ebben a korban csökkenhet az ízérző képesség, ezért a sózással, fűszerezéssel óvatosan kell bánni. Az Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi tanszékének vezetője napi ötszöri étkezést javasol az idősebbeknek, mert a szervezetük könnyebben dolgozza fel a kisebb adagot. Arra is figyelni kell, hogy a korábbinál kevesebbet egyenek, mivel kevesebb tápanyagra van szükségük: a nőknek napi 1800, a férfiaknak 2300 kcal-ra. Életkori sajátosság, hogy az izomtömeg csökken, és mivel az izom igényli a sok energiát, így annak mérséklődésével a szervezet energiaigénye is kisebb.

Fontos a csontok védelme

Az oszteoporózis és a hozzá kapcsolódó csonttörés nagy problémát jelent idős korban, ezért Veresné Dr. Bálint Márta csontvédő anyagok fogyasztását ajánlja. Ilyen a kalcium, amelyből az időseknek napi ezer milligramm ajánlott. Kalcium elsősorban a tejben és a tejtermékekben található. Ugyanakkor a felnőtt lakosság 15 százalékának a szervezete nem tudja feldolgozni tejcukrot, ők laktózmentes termékekből juthatnak elegendő kalciumhoz.

Mára bebizonyosodott, hogy éghajlatunkon, főként télen nem jutnak elég D-vitaminhoz az emberek. Az idősek nyáron is kevesebb időt töltenek a szabadban, mint a fiatalok, főként azok, akik lakáshoz kötöttek. Legalább napi fél órára lenne szükség, de természetesen nem kell a tűző napon lenni, egy árnyas fa alatt is elég D-vitaminhoz juthatunk. A kor előrehaladtával romlik a bőrben folyó D-vitamin-szintézis hatékonysága. Napi 1000-2000 nemzetközi egység D-vitaminra van szükség, amit lehet tablettával is pótolni. Ezt azonban érdemes a családorvossal megbeszélni.

A teljes cikket a Semmelweis Egyetem honlapján olvashatják.