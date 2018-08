Chiamag - Érdemes fogyasztani?

A chiamagról sokat hallani mostanában, szuper élelmiszerként (superfood) emlegetik, de vajon mivel érdemelte ki ezt a címet, milyen tápanyagokat tartalmaz, és tényleg értékes eleme lehet étrendünknek? A 2018-ban az ország cukormentes tortájának választott Három kívánság is tartalmazza ezt az összetevőt.

Honnan származik a chiamag?

A chiamag az eredetileg Mexikóban honos azték zsálya (Salvia hispanica) magja. A maják, aztékok és inkák étrendjében már több mint 4000 évvel ezelőtt fontos élelmiszernek számított. A 15. században a spanyolok közvetítésével került Európába, az idők folyamán azonban feledésbe merült, és csak napjainkban fedezték fel újra, manapság világszerte egyre népszerűbb.

Milyen tápanyagokat tartalmaz a chiamag?

A chiamag más élelmiszerekkel azonos mennyiségben összehasonlítva rendkívül jó tápanyag-összetétellel rendelkezik. Például ötször annyi kalciumot tartalmaz, mint a tehéntej, vastartalma pedig meghaladja a spenótét is.

A chiamag értékes növényi fehérjeforrás, a gabonaféléknél is nagyobb fehérjetartalommal rendelkezik. E tulajdonsága azonban nemcsak előnyökkel, hanem néhány esetben hátrányokkal is járhat. Nagyon ritkán allergiás reakciót válthat ki, vagy kölcsönhatásba léphet vérhígító gyógyszerekkel, akár egészben, akár porrá őrölt formában fogyasztva. Ezek a hatásmechanizmusok azonban ma még nem teljesen ismertek, ezért további vizsgálatok szükségesek feltérképezésükhöz. Az apró magok számos esszenciális aminosavat is tartalmaznak, amelyeket a szervezet saját maga nem képes előállítani.

Az aztékzsálya-magban nagy mennyiségben találhatók meg többszörösen telítetlen omega-3-, illetve omega-6-zsírsavak, ezeket az ideális 1:3 arányban tartalmazza. Elsősorban az esszenciális, többszörösen telítetlen alfa-linolénsav található meg az apró magokban, amelyekből a szervezetben hosszú szénláncú omega-3-zsírsavak, EPA és DHA képződnek. Ezek a zsírsavak gyulladásgátló tulajdonsággal rendelkeznek. Az omega-3-zsírsavak arról is ismertek, hogy pozitívan befolyásolják a vérzsírértékeket.

A chiamag olyan antioxidánsokat is tartalmaz, amilyenek például a fenolsavak. Az antioxidánsok sejtvédő hatással rendelkeznek azáltal, hogy a szabad gyököket megkötik. A chiamagban megtalálható E-vitamin szintén az anitoxdánsok közé tartozik, illetve tartalmaz szelént is, ami ugyancsak antioxidáns tulajdonsággal bír.

A magok igen magas rosttartalmuk révén támogatják az emésztést, és a tápcsatornában megdagadva hosszas teltségérzetet biztosítanak, ezáltal csökkentve az étvágyat. Az élelmi rostok növelik a széklet tömegét, ezzel javítva a bélperisztaltikát, így hozzájárulnak a salakanyagok távozásához, megfelelő rostbevitel mellett csökken a székrekedés kialakulásának esélye, tehát támogatják az emésztőrendszer megfelelő működését. A vízbe áztatott magok gélt képeznek. Tudni kell, hogy ha élelmi rostot fogyaszt, amellett kiemelten fontos odafigyelni a folyadékfogyasztásra. Ha a rostok mellé nem iszik elegendő folyadékot, annak székrekedés, súlyos esetben akár bélelzáródás is lehet a következménye. A chiamag a belekben eredeti térfogatának akár 12-szeresére is megdagadhat. Egy evőkanál chiamag mellé a szokásos napi folyadékbevitelen felül legalább plusz 400 ml folyadékot kell fogyasztani, de jobb, ha ennél többet iszik. A kis magok mint élelmi rostforrás az emésztőrendszer működését támogatják és kedvező hatással vannak a bélflóra jótékony baktériumaira is.

A chiamag nem tartalmaz glutént, ezért a gluténérzékenyek is fogyaszthatják, továbbá értékes fehérjeforrást jelent a vegetáriánusok, vegánok számára is.

A chiamag glikémiás indexe nagyon alacsony.

100 g chiamag tápanyagtartalma Energia 580 kcal Zsír 31 g Ebből telített 3,3 g Ebből többszörösen telítetlen 24 g Ebből egyszeresen telítetlen 2,3 g Szénhidrát 42 g Fehérje 16 g Élelmi rost 34 g Ásványi anyagok Nátrium (Na) 15 mg Kálium (K) 405 mg Kalcium (Ca) 630 mg Magnézium (Mg) 335 mg Foszfor (P) 860 mg Vas (Fe) 7,7 mg Cink (Zn) 4,6 mg Vitaminok C-vitamin 1,0 mg B1-vitamin (tiamin) 0,62 mg B2-vitamin (riboflavin vagy G-vitamin) 0,17 mg E-vitamin 0,5 mg A -vitamin 16,2 mg

Mennyit ehetünk belőle?

Hosszú távú kutatások hiányában az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ajánlása szerint naponta legfeljebb egy evőkanálnyi mennyiség, azaz 15 g chiamag fogyasztható.

Milyen formában fogyasztható?

A leggyakrabban chiagélt készítenek belőle oly módon, hogy egyharmad csészényi magot 2 csésze folyadékba (víz, tej, szója-, rizs- vagy mandulatej stb.) áztatnak, és legalább 2 órán át hagyják a hűtőszekrényben dagadni. Az így kapott masszát fel lehet használni például pudingok, fagylaltok készítéséhez, de sütésnél a tojás is helyettesíthető vele. A gélt vagy csak magát a magokat müzlibe, joghurtba keverhetjük vagy utóbbit salátákra, süteményekre szórhatjuk. A chiagéllel a zselatin és az agar-agar is helyettesíthető.

Azt tudni kell, hogy a pici fényes fekete magokban lévő ásványi anyagok, nyomelemek és a zsírsavak csak akkor tudnak felszívódni az emésztőtraktusból, ha alaposan szétrágjuk őket. Ha valaki rágás nélkül felhörpinti a chiagélt, vagy egészben nyeli le a magokat, az értékes tápanyagok nem tudnak hasznosulni.

Kutatások, tanulmányok a chiamaggal kapcsolatban

Magas rosttartalma és telítő hatása alapján logikus lenne azt a következtetést levonni, hogy a fogyókúrát is támogathatja, azonban az erre vonatkozó tudományos vizsgálatok még hiányoznak. Egy, az Appalache Állami Egyetemen folytatott vizsgálat során azt találták, hogy a résztvevők testsúlya nem változott 12 héten át tartó napi 50 gramm chiamag fogyasztása után.

Egy 2014-es Brazíliában végzett kutatás során megállapították, hogy azoknak a résztvevőknek, akik 12 héten át, őrölt chiamagot fogyasztottak, csökkent a vérnyomásuk szemben a placebo csoporttal. Mivel bizonyos körülmények között csökkenti a vérnyomást, azoknak, akiknek alacsony a vérnyomásuk, ajánlott óvatosnak lenniük a chiamaggal.

Ahhoz, hogy kiderüljön, lehet-e szerepe a chiamag rendszeres fogyasztásának olyan betegségek megelőzésében vagy lefolyásuk befolyásolásában, mint a szív-érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és a daganatos megbetegedések, még további tudományos vizsgálatokra van szükség, az eddigiek ugyanis nem tudták egyértelműen igazolni, hogy van-e a chaimagnak szívvédő, vérzsírszintjavító vagy gyulladáscsökkentő hatása. Amíg ezekre várni kell, fogadjuk kritikusan a reklámszlogeneket.

Fontos tudnivalók, ellenjavallatok, negatív hatások

Az, hogy a chiamagnak számos pozitív hatást tulajdonítanak, nem jelenti azt, hogy félredobhatja a gyógyszereit, ha Ön chiamagot fogyaszt és cukorbeteg, magas a vérnyomása vagy a koleszterinszintje. A betegségeire kapott gyógyszereit mindig kezelőorvosa utasításainak megfelelően szedje, önkényesen ne hagyja el azok szedését és ne módosítsa az adagolásukat, ugyanilyen fontos a kontrollvizsgálatokon való rendszeres részvétel is, függetlenül az étrendjétől. Mindazonáltal egészségesként és betegként egyaránt fontos az egészséges életmód, melynek a káros szenvedélyek kerülése, a rendszeres testmozgás és a helyes táplálkozás is részét képezi. A chiamag mértékkel az egészséges étrendbe iktatható, értékes tápanyagai miatt a változatos, kiegyensúlyozott étrend egyik összetevője lehet.

Feltételezett vérhígító hatása miatt azok, akik véralvadási zavarral küzdenek vagy vérhígító gyógyszert szednek, feltétlenül kérjék ki orvosuk véleményét, mielőtt chiamagot fogyasztanának, de inkább kerülendő ilyen esetben a chiamag fogyasztás. Ugyanezen okból műtétek előtt mindenkinek tanácsos kerülni az aztékzsálya-mag fogyasztását.

Néhány embernél nagy mennyiségű chiamag fogyasztása puffadást okoz.

Nagyon ritkán allergiás reakciót válthat ki a chiamag fogyasztása, ha allergiás tüneteket tapasztal a chiamag fogyasztásához kötődően, kerülje ezt az élelmiszert!

A chiamag valóban értékes tápanyagokat tartalmaz, telít és sokféleképpen felhasználható, ám meglehetősen drága és vannak olyan hazai élelmiszerek is, amelyek hasonló tápanyag-összetétellel rendelkeznek. Így például hasonló zsírösszetétellel rendelkezik a lenmag, a repceolaj és a diófélék. A hazai termékek olcsóbbak, azonban a chiamag tovább eltartható. A transzatlanti importálás miatt környezetvédelmi szempontból is érdemesebb a hazai alternatívákat választani.

A chiamagot külföldről hozzák be hazánkba, gyakran kezelik növényvédő szerekkel, és ezek maradékai olykor kimutathatóak a magokon is, az Ökotest Magazin 2016 tavaszán végzett tesztje során két bioterméken is peszticidmaradványt találtak. Továbbá a magas zsírtartalommal együtt járó kalóriákkal is számolni kell.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; apotheken-umschau.de, naturtest.com, so-gesund.com

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus

